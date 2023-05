Confermati quattro punti di penalità per il Siena Ammenda di 1.000 euro e presidente inibito

Ora è ufficiale: il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Giuseppe Rotondo, ha sanzionato il Siena con 4 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva e un’ammenda di 1.000 euro, disponendo l’inibizione di 4 mesi e 15 giorni per il presidente Emiliano Montanari. La società era stata deferita per responsabilità propria e responsabilità diretta per una serie di violazioni in materia gestionale ed economica. Nel primo turno, in programma giovedì, il Gubbio, quinto classificato, affronterà la Recanatese al Barbetti, il Pontedera, sesto classificato, giocherà al Mannucci contro il Rimini, e l’Ancona troverà al Del Conero alle 18 la Lucchese.