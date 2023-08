Confermato Volpe, serve un’altra punta Di Pentima ai saluti

Sul mercato, la novità riguarda Michele Volpe. L’attaccante, in campo per mezz’ora nell’amichevole contro il Montegranaro, sembra destinato a rimanere. Su di lui la dirigenza prenderà una decisione entro oggi, ma la sua permanenza è sempre più vicina. Il centravanti è aggregato ai gialloblù da mercoledì scorso e arriverà in prestito dal Frosinone che darà una grossa mano per il pagamento dello stipendio. Per l’altro attaccante, Daniele Paponi, la situazione è diversa. Infatti l’anconetano rimarrà aggregato fino a che non sarà in grado di giocare, poi si vedrà. Ma anche lui, a meno di ricadute o altri problemi, rimarrà a Fermo. La permanenza di entrambi non chiude l’arrivo di un altro attaccante, anzi, è necessario un rinforzo. Paponi prima di ottobre difficilmente sarà disponibile e Volpe per l’inizio di campionato può fare solo qualche spezzone. Per quanto riguarda la difesa, Di Pentima non rimarrà. Giocatore discreto ma sul centro sinistra si cerca qualcuno di più affidabile.