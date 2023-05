"Consiglio comunale aperto subito"

Pure chi ha tentato di avvicinarsi ad acquistare la Samb si sarebbe fatto indietro. Queste le poche informazioni che trapelano dalla Capitale per quanto riguarda i movimenti del presidente Roberto Renzi che a tutt’oggi risulta inadempiente con tesserati (la proprietà è indietro con i rimborsi da novembre), dipendenti (stipendi arretrati da ottobre), alcuni fornitori, Amministrazione (l’affitto del Riviera non è stato pagato). Non pagati neppure i lodi arbitrali relativi alle conciliazioni con gli ex rossoblù della gestione Renzi. Intanto si smuovono gli animi anche in politica, con la consigliera Aurora Bottiglieri che con Pd, Articolo Uno e Nos, chiede un consiglio comunale aperto. In una nota stampa parlano di "preoccupazione" per gli impegni non onorati dalla Samb sia con i creditori, dipendenti e fornitori, sia con l’Amministrazione. Per questo hanno presentato una interrogazione al sindaco con l’auspicio di un consiglio comunale aperto "a tutela dell’immagine della Città".