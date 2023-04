Corsa e solidarietà

L’organizzazione della Mezza Maratona dei Fiori in programma il 16 aprile a San Benedetto del Tronto dopo un periodo di stop causa pandemia torna a includere ragazzi e bambini, sabato 15 aprile in Piazza Giorgini per dedicare un pomeriggio di sport e divertimento. Fra qualche giorno sul sito www.avisatleticasbt.it sarà aperta una sezione Gare Ragazzi, per poter permettere la loro iscrizione alla mezza maratona Kid’s. Basterà compilare un modulo, allegare un certificato di buona salute e poi il 15 aprile ritirare il loro pettorale (come per i big) e divertirsi nei vari circuiti predisposti appositamente per loro. A tutti i partecipanti sarà consegnato un bellissimo gadget (borraccia personalizzata in acciaio) gentilmente realizzata dalla Ricci Infissi, partener dell’evento. "Ringraziamo i partner e il nostro staff, che ogni anno contribuiscono alla realizzazione di questa manifestazione, ormai connotata fra le più partecipate del centro Italia". dice il presidente Domenico Piunti. Si ricorda, inoltre, che dopo sabato 15 aprile l’appuntamento è anche per domenica 16 alle ore 9.15 dove i big nazionali gareggeranno insieme agli altri 3000 atleti attesi in riviera per la gara Nazionale. Quest’anno per la 10 km sarà messo in palio anche un trofeo, che sarà consegnato alla palestra con maggior numero di iscritti. Per tutte le informazioni è possibile consultare il sito ufficiale www.avisatleticasbt.it o pagine social: https:www.facebook.commezzamaratonadeifiori - https:www.instagram.commezza.maratona.dei.fiori "La Mezza Maratona dei Fiori come ogni anno - dice il presidente Piunti - contribuisce al sostentamento della Fabbrica dei fiori, cooperativa sociale locale che si occupa del recupero di ragazzi con disagio psichico. Il 16 aprile sarà possibile contribuire acquistando una piantina nel loro stand".

Stefania Mezzina