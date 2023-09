Da Laverone a Semprini: gli acquisti

Una delle notizie più belle dell’ultimo giorno di mercato della Fermana è che il caso Spedalieri è rientrato. Il difensore a sorpresa era stato fatto fuori dai convocati per la partita contro la Carrarese. Diverse le squadre interessate a lui, qualche offerta è arrivata ma nessuna adeguata. È stato lo stesso giocatore a spingere per rimanere. Ricostruendo la giornata, il primo arrivo ufficializzato è stato quello di Stefano Palmucci, centrocampista classe 2001 che arriva in prestito dal Parma. Idealmente va a prendere il posto di Graziano che ha rescisso il contratto. A destra contratto annuale per Laverone che arriva dal Rimini. Per l’attacco ci sono Mauro Semprini, dal Taranto, e Mattia Montini, che nei giorni scorsi aveva rifiutato la Fermana ma nelle ultime ore ci ha ripensato. Verso l’ora di pranzo aveva firmato anche il portiere under Furlanetto che arriva in prestito dalla Lazio. Sia per Montini che per Furlanetto manca l’ufficialità ma solo per questioni burocratiche.