"Da Nardi ai giovani Fermana, bene i portieri"

Come mister Stefano Protti e il match analyst Claudio Tridici, anche lui ha trascorsi con la Fermana da giocatore. Correva la stagione 2002-2003 (serie C1, Presidente Giacomo Battaglioni, allenatore Rosolino Puccica) e dopo una vita a difendere la porta del Giulianova ed in precedenza anche quella di Bisceglie, Casarano, Vigor Senigallia, Sezze e Civitanovese, anche Stefano Grilli viveva l’emozione unica, per lui fermano di Servigliano, di indossare la maglia gialloblù.

Tre le presenze per l’allora trentasettenne chioccia di un promettente Mauro Chiodini, oggi tornato alla Fermana nella veste di preparatore dei portieri: "Per il mio arrivo alla squadra gialloblù, è stato Claudio Tridici a far da tramite – ha rivelato Grilli –. Con lui abbiamo militato nella Civitanovese ed appena mi è stata prospettata questa opportunità l’ho colta al volo".

La compagine canarina ancora nel destino: "Sono stato felicissimo di tornare qui a Fermo, a prescindere dal fatto della mia fermanità". Subito affrontato quello che si è rivelato poi essere un bel lavoro, con l’esperto Nardi prima ed i giovani Borghetto, Vaccarezza e De Matteis a seguire: "Non è stato particolarmente difficile, perché obbiettivamente c’era già una scala gerarchica ben definita. Nardi doveva essere il titolare ed a seguire tutti gli altri che dovevano stare lì e farsi trovare pronti nell’eventuale momento di necessità. Poi durante il campionato Michele ha avuto delle problematiche di natura traumatica ed insieme a tutti gli altri componenti dello staff siamo riusciti a far crescere un portiere come Nicola Borghetto ed averlo messo in campo. A seguire, gestirli nell’alternanza è stato ugualmente semplice perché tra di loro c’è reciproca stima e l’uno è stato sempre il primo tifoso dell’altro che andava in campo. Quindi, una volta che il rapporto di rispetto tra di loro era stato instaurato io ero a disposizione ed il mister decideva chi era in grado di giocare e chi più preferiva".

Settore Giovanile. Doppia sconfitta per le formazioni Under 15 ed Under 17 della Fermana, impegnate contro i rispettivi pari età in quel di Rimini. Tre ad uno è il punteggio incassato dall’ Under 17 allenata dal tecnico Eddy Mengo, al termine di una comunque non disprezzabile prestazione che ha visto i giovani canarini restare dentro il match sino a pochi giri di lancette dal triplice fischio (per la Fermana, a segno Taddei).

Differenti le conclusioni tirate al termine della gara disputata dagli Under 15 allenati da Luca Marcatili. Il rotondo sette a uno subìto con il quale sono tornati a Fermo è indice di una gara tutta in salita, compromessa già al termine della prima frazione con i biancorossi romagnoli in vantaggio di cinque marcature. Per i gialloblù, la rete della bandiera è stata firmata da Spinozzi.

Uberto Frenquellucci