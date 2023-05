Da Roma ancora voci di cessione

Da Roma non fanno altro che rincorrersi voci sulla cessione della Samb di Renzi. Addirittura, ora c’è una data definitiva, che però non ha nulla a che fare con la dead line data dallo stesso Renzi ai calciatori che, la settimana scorsa, sono stati a trovarlo nella Capitale per discutere la questione rimborsi. A loro, il patron laziale aveva assicurato che entro ieri ci sarebbe stata la vendita della società, ma a quanto pare il nuovo D-day sarà il 7 giugno. Staremo a vedere, ma la sensazione è che tutto il progetto sia poco credibile, a cominciare dall’acquirente. L’indiziato numero uno, comunque, è Francesco Angelini, imprenditore monegasco ma di origini picene. Angelini peraltro ha anche problemi di natura personale, ma pare che Renzi starebbe attendendo un altro acconto prima di chiudere la trattativa e annunciare la cessione. Possibile tutto ciò? I debiti sono parecchi e l’acquirente non sa che si sta formando un’altra società che gode dell’avallo della città?