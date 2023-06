Dai lodi ai rimborsi

Quella di domani dovrebbe risultare una giornata decisiva per le sorti della Sambenedettese di Roberti Renzi. Non perché il presidente la sta vendendo, non perché ripianerà qualche debito. La situazion è delicatissima già da mesi e non è certo migliorata. Il rischio di una mancata iscrizione è stato paventato da mesi. E venerdì, appunto, a Renzi potrebbe piombare addosso un ostacolo insormontabile in tal senso. Potrebbe trattarsi della decisione del Tribunale federale in merito alla denuncia avanzata dall’Associazione italiana calciatori che non soltanto aveva messo al corrente la Figc e la Lnd e la Procura federale delle inadempienze della società mesi fa (si ricorderà il comunicato della squadra con il quale si proclamava lo sciopero poi rientrato) ma probabilmente si è mossa pure sui lodi arbitrali, relativi alle conciliazioni degli ex rossoblù della gestione Serafino, non pagati da Renzi da marzo in poi. Lodi e rimborsi sono debiti sportivi che vanno pagati, altrimenti la squadra non si iscriverà al campionato.