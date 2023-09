Derby amaro: Giampaolo affonda la Fermana

FERMANA

0

RECANATESE

1

FERMANA (3-4-1-2): Borghetto; Spedalieri, Padella (dal 46’ st Semprini), Calderoni; Laverone (dal 1’ st Eleuteri), Giandonato, Fontana (dal 41’ st Pinzi), Pistolesi (dal 34’ st Santi); Misuraca; Curatolo (dal 34’ st Grassi), Montini. All: Andrea Bruniera. A disposizione: Mancini, Furlanetto, Fort, Tilli, Vessella, Biral, Palmucci, Esposito, Benkhalqui, Scorza.

RECANATESE (4-2-3-1): 1 Meli; Ricci, Veltri, Ferrante, Longobardi; Morrone (dal 33’ st Raparo), Prisco (dal 44’ st Gomez); Senigagliesi (dal 33’ st Quacquarelli), Giampaolo (dal 33’ st Sbaffo), Carpani; Melchiorri (dal 46’ st Ferretti). All: G.Pagliari A disposizione: Mascolo, Peretti, Tiberi, Marinacci, Canonici, Lipari, Egharevba. Arbitro: Mattia Ubaldi della sezione di Roma 1 Marcatore: 13’ st Giampaolo

Note: Spettatori 1176 di cui 701 abbonati, incasso totale 6853 euro; ammoniti Padella e Fontana per la Fermana, Veltri, Giampaolo e Sbaffo per la Recanatese; 6-4 corner; 1’ pt, 5’ st recupero.

La Fermana perde il derby casalingo contro la Recanatese. Decisiva la rete di Giampaolo che regala agli ospiti i primi tre punti della stagione. Bruniera pensa solo al presente. Il mister opta per il poco turnover. Rispetto all’ultima partita casalinga, il terreno di gioco è messo molto meglio. E, nonostante l’orario proibitivo, il Recchioni ha offerto una buona cornice di pubblico. Paradossalmente gli spettatori sono anche di più rispetto all’esordio in casa. Il derby è stato anche l’occasione anche per rinnovare l’amicizia tra i due gruppi ultras di Fermo e Recanati. Gialloblù che approcciano la partita con il piglio giusto, attaccando molto sulle fasce. L’episodio che cambia gli equilibri del primo tempo accade intorno al 18esimo: brutta palla persa di Fontana che regala a Giampaolo un’ottima occasione. Borghetto con una gran parata la mette fuori. Da qui la Recanatese acquista consapevolezza e si fa più pericolosa, specialmente a destra. Fermana che soffre il pressing alto come a Gubbio e ha una costruzione del gioco un po’ troppo disordinata. Sul finale di primo tempo c’è l’occasione clamorosa per Carpani che a tu per tu si fa ipnotizzare da Borghetto.

La squadra di Bruniera parte molto meglio nel secondo tempo, più propositiva. Ma nel momento migliore Giampaolo per qualche centimetro non trova il vantaggio. È solo il preludio al gol dello 0-1: un mancino perfetto dalla distanza, Borghetto non può nulla. Un altro miracolo del portiere gialloblù su Morrone salva la faccia sul finale. Una delle poche buone notizie di questo derby è il ritorno in campo di Riccardo Pinzi. Dopo il vantaggio della Recanatese, la Fermana in pochissime occasioni è riuscita a creare qualche chance ragionata, se non per il tiro di Montini dall’area sparato fuori (palla geniale di Giandonato. ndr). La stanchezza si è vista e anche tanto, sia nel fiato che nella lucidità mentale. Ora bisogna mettersi subito alle spalle questa partita per preparare al meglio il big match contro il Cesena.

Filippo Rocchi