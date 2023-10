"Dobbiamo pensare soltanto a lavorare"

Proprio mister Protti, citato da Neglia nell’intervista, ha parlato dopo la sconfitta contro l’Olbia: "Abbiamo fatto un primo tempo discreto, fatto di attenzione e concentrazione chiuso in vantaggio. Nella ripresa, per tutta una serie di motivi, ci siamo abbassati e non siamo riusciti più a ripartire. Considerando anche che avevamo la possibilità di andare a colpire perché ci concedevano degli spazi. Ci siamo schiacciati e abbiamo subito la loro pressione con il risultato che ci è stato contrario". Decisivi i gol di Ragatzu e Dessena per rimontare la Fermana: "Dobbiamo vedere bene anche a livello fisico perché, come accaduto anche con la Spal, siamo scesi molto fisicamente nella ripresa e su questo dobbiamo fare le dovute valutazioni. Anche nel corso della gara abbiamo poche rotazioni e quindi occorre vedere al meglio ogni aspetto. Dispiace per la sconfitta e per questo momento anche se non bisogna fasciarci la testa e continuare a lavorare, difficile farlo in una settimana con tre impegni consecutivi". Un pensiero finale ai tifosi: "Grazie anche a quelli che erano qui".