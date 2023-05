Due sfide playoff sui campi dell’Eccellenza Rapagnano agguanta il sogno Promozione

Fine settimana intenso con l’Eccellenza che propone oggi le due sfide playoff per l’accesso in finale (che si svolgerà nel prossimo weekend in casa della squadra meglio classificata al termine della stagione regolare), la Promozione che ha giocato un turno che potrebbe dare oggi alla Civitanovese la matematica Eccellenza mentre i verdetti sono arrivati definitivi in Prima e Seconda Categoria: festeggia il Rapagnano che sale per la prima volta in Promozione. Ecco il quadro dei risultati

Eccellenza. Play-off: Atletico Gallo Colbordolo-Atletico Azzurra Colli, Fossombrone-Montefano.

Promozione B. Monticelli-Potenza Picena 1-1, Castel di Lama-Matelica 1-2, Monterubbianese-Trodica 2-0, Atletico Centobuchi-Futura 96 4-0, Casette Verdini-Corridonia 0-0, Grottammare-Passatempese 0-3, Palmense-Monturano Campiglione 1-1, Civitanovese-Cluentina (domenica). Riposa Aurora Treia

Prima Categoria. Girone C: Esanatoglia-Elpidiense Cascinare 2-1. Girone D: Afc Fermo-Azzurra Sbt 1-0, Castignano-Centobuchi 4-2, Comunanza-Real Eagles Virtus Pagliare 2-0, Montottone-Cuprense 0-3, Offida-Rapagnano 0-3, Orsini Monticelli-Sangiorgese 1-5, Piane MG-Real Montalto 2-2, Valtesino-Santa Maria Truentina 5-1.

Il Rapagnano dunque grazie al successo netto ad Offida scrive una pagina di storia e sale in Promozione con le reti di Hihi, Polozzi e Macchini. Ai play-off direttamente in finale l’Azzurra Sbt che attende la vincente della sfida di semifinale Cuprense-Sangiorgese. Unico play-out in programma Montotone Grottese-Castignano mentre sono retrocesse in Seconda categoria Santa Maria Truentina e Valtesino.

Seconda Categoria. Girone E: Casette D’Ete-United Civitanova 2-2, Monteluponese-Corva 2-2, Pinturetta-Porto Potenza 1-0, Santa Maria Apparente-Recreativo Pse 0-0. Girone G: Atletico Porchia-Borgo Rosselli 2-3, Grottazzolina-Magliano 2-0, Monte San Pietrangeli-Vis Faleria 1-2, Montegranaro-Mandolesi 4-1, Pedaso-Usa Fermo 3-2, Petritoli-Avis Ripatransone 1-0, Real Elpidiense-Tirassegno 2-1. Girone H: Piazza Immacolata-Monteprandone 3-3, Acquasanta-Maltignano 2-0, Acquaviva-Castoranese 0-6, Forcese-Agraria Club 5-3, Gmd Grottammare-Mozzano 1-1, Jrvs Ascoli-Olimpia Spinetoli 1-2, Vigor Folignano-Audax Pagliare 0-1, Piceno United-Pro Calcio 0-0.

Roberto Cruciani