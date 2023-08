È il grande giorno della Samb a San Benedetto: tutti presenti all'ex bocciofila

Vittorio Massi è stato nuovamente ascoltato, ieri, dalla Procura federale nella sede ascolana della Figc. Era già successo dopo il derby Porto d’Ascoli-AS Samb (0-0) del 5 marzo scorso. Chi abbia presentato esposto contro il nuovo presidente della Samb non è noto. Sulla vicenda, naturalmente, resiste il massimo riserbo. Di sicuro venerdì scorso era stato sentito anche il direttore sportivo dell’US Samb, Stefano De Angelis. Non resta che attendere per capire come andrà a finire anche questa storia. Oggi, l’attesa, intanto, è tutta sulla presentazione della squadra che si terrà nell’area dell’ex Bocciofila. Saranno presenti il sindaco Antonio Spazzafumo che ha richiesto l’abbonamento numero 1, la sottosegretaria al Ministero dell’economia e delle finanze Lucia Albano. Non ci sarà per altri impegni il presidente della Figc Gabriele Gravina. Non mancheranno dirigenti e sponsor, che poi si ritroveranno per un aperitivo alla Terrazza, mentre i giocatori ceneranno all’Harena. Al fianco di Vittorio Massi e del sindaco ci sarà chiaramente il main sponsor della Samb Sideralba con il ceo Luigi Rapullino con il quale lo stesso presidente rossoblù si è intrattenuto ieri a pranzo. A presentare la serata la nuova voce rossoblù, Luca Sestili di Radio Azzurra. Nel frattempo anche sul piano tecnico la Samb non delude. Nella serata di mercoledì si è aggiudicata il ‘Memorial Giorgio Rivosecchi’, disputato allo stadio ‘Pirani’ di Grottammare. Tre gare, tutte da 45’, che hanno visto protagonisti i ragazzi di Maurizio Lauro, il Grottammare e la Civitanovese. La Samb ha battuto prima il Grottammare (3-0), poi la Civitanovese ai rigori. "Un buon testo - è stato il commento del tecnico Lauro -, ci ha permesso di fare minutaggio, provare tante cose, di crescere ancora. Abbiamo abbassato i carichi, ora la squadra è più brillante, sono contento. A che punto siamo? Al 60-70 percento, Paolini ancora lo dobbiamo vedere, è un calciatore che speriamo di recuperare il prima possibile". E ora la Samb si prepara ad un ulteriore test in vista dell’esordio in Coppa Italia del 3 settembre. I ragazzi di Maurizio Lauro saranno di nuovo in campo domani (sabato 26 agosto) allo stadio Pietro Barbetti, contro il Gubbio, che milita in Serie C. Fischio d’inizio alle 17. Disponibili 1.175 tagliandi per la Curva Ospite al prezzo unico di 10 euro più prevendita (omaggio sotto 2014). La vendita dei tagliandi è già aperta e lo sarà fino a oggi, sia nei punti vendita sia nel circuito online Viva ticket, specificando che il botteghino settore ospiti rimarrà chiuso il giorno della gara. Per quanto riguarda il parcheggio destinato alla tifoseria, infine, sarà situato in viale Umberto Parruccini (presente ampia cartellonistica). Nella squadra ospite, che nelle scorse ore ha annunciato l’ingaggio di Stefano Greco e la cessione di Giuseppe Nicolao al Brindisi, gioca l’ex rossoblù Alessio Di Massimo.