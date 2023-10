E’ il miglior Giandonato della stagione. Male Fort e Misuraca

Borghetto 6: Dopo 40 secondi rischia di combinarla subito grossa con un’uscita a vuoto. Sui gol poteva fare poco. Per il resto normale amministrazione. Laverone 6: Il duello con Lisi ai punti lo perde. Nel complesso una buona prestazione difensiva. Bloccato dietro e senza compiti offensivi gioca meglio.

Fort 5: Esordio in campionato con la Fermana che poteva andare meglio. Poca sicurezza in possesso e spesso fuori posto. Calderoni 5,5: Sul primo gol ha qualche responsabilità. Riesce comunque ad arginare bene un cliente ostico come Matos. Bisogna migliorare con il pallone tra i piedi.

Pistolesi 5,5: Passaggio a vuoto a Pescara, un po’ meglio contro il Perugia. Crea superiorità numerica sulla sinistra alzandosi spesso, ma vanno oliati gli ingranaggi con Misuraca e Pinzi. Scorza 5,5: Con il pressing alto va lui a prendere il centrale per lasciare largo Semprini in pressione. Importante in copertura, meno preciso con il pallone. (Dall’8’ st Fontana 5,5: sembra la fotocopia della prestazione di Scorza. Stessi compiti richiesti e stessi limiti).

Giandonato 7: La miglior versione vista in campo finora. Non è ancora quello dello scorso anno, ma lì in mezzo pulisce, mette ordine e recupera palloni. Se entrava quel tiro stampato sulla traversa…

Misuraca 5: Deve ritrovare la miglior forma perché serve come il pane a questa Fermana. La sua qualità manca a centrocampo. Ora speriamo che il problema muscolare che l’ha costretto al cambio non sia nulla di troppo grave. (Dal 37’ st Vessella s.v.).

Semprini 5,5: Come sempre conquista tanti falli ma non riesce a esaltarsi a pieno come ala. (Dal 20’ st Eleuteri 5: entra come esterno alto, ruolo ricoperto solo con le Primavere di Atalanta e Juve. E si vede).

Curatolo 5: Soffre la marcatura dell’ex Serie A Angella che non lo fa mai girare. Non la sua partita. (Dal 20’ st Montini 6: entrato bene, costruisce molto di più rispetto a chi ha sostituito).

Pinzi 6: Piccolino ma si fa sempre valere, o di cattiveria (agonistica) o di qualità. Un appunto: deve passarla di più, si intestardisce troppo (Dall’8’ st Tilli 5,5: Dopo pochi minuti che entra ha un’occasione importante ma si fa ipnotizzare da Furlan. Da lì in poi poca roba).

All. Bruniera 5: Il passaggio alla difesa a quattro sembra definitivo. Eleuteri esterno alto ancora da decifrare. Il problema sorge nelle idee offensive, mancano e di pericoli veri se ne creano pochi.

