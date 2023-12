E intanto l’ex gialloblu Gkertsos sogna l’Europa in Albania

Intanto, dall’altra parte dell’Adriatico, c’è un ex giocatore della Fermana che a metà stagione ha il sogno concreto di poter giocare in Europa. Si tratta di Andreas Gkertsos (foto), in gialloblù nella scorsa stagione dopo essere arrivato nell’estate del 2022. Nella scorsa sessione estiva di calciomercato, il terzino destro aveva deciso di tornare in patria e di giocare nella massima serie albanese con lo Skenderbeu, squadra neopromossa e ora rivelazione del campionato. Infatti, i biancorossi attualmente sono al quarto posto, posizione che gli permetterebbe di accedere alla fase finale del campionato e a un posto assicurato ai preliminari di Conference League. Gkertsos finora ha racimolato 10 presenze tra campionato e coppa nazionale con la squadra albanese. Il classe 2000 era arrivato a Fermo in uno dei periodi più bui della storia recente del club, ovvero l’estate dopo la retrocessione ai playout e il conseguente ripescaggio. Era stato portato a Fermo dal direttore sportivo Massimo Andreatini, che lo aveva avuto anche a Forlì. Nella scorsa stagione era ancora under per la Lega Pro, ma non portava soldi nelle casse della Fermana perché aveva la nazionalità albanese, anche se è nato in Friuli-Venezia Giulia. Nonostante ciò, mister Protti spesso ha fatto affidamento su di lui per la fascia destra: ben 26 presenze con la Fermana, racimolando anche un assist contro il Fiorenzuola e un gol contro il Gubbio alla seconda giornata di campionato.

Filippo Rocchi