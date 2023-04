"È stata un’annata strepitosa Grazie a tutti i giocatori"

Non è andata come auspicato, sebbene Protti si sia speso per lanciare appelli ad ambiente e squadra. Ma se il primo ha risposto presente, la seconda ha accusato le défaillance tipiche di una stagione organizzata e sviluppata in corsa e che, nonostante queste premesse, è stata capace di centrare in anticipo l’obbiettivo.

Anche la stagione ventura, la Fermana disputerà il campionato di Serie C. Non è poco. In sala stampa, il timoniere gialloblù ha lasciato spazio ai suoi collaboratori. "Non vorrei parlare della partita e nemmeno dell’arbitro, ma fare un plauso a tutta la squadra – ha dichiarato Paolo Cangini, il suo vice – e la società, facendo la premessa che il mister non è venuto perché vuol dare un premio ed a far conoscere noi dello staff. È stata un’annata strepitosa per la Fermana ed i giocatori sono stati fantastici dal primo all’ultimo. Hanno sempre buttato il cuore oltre l’ostacolo e non dimentichiamo che siamo arrivati alla penultima partita di campionato che avremmo potuto giocarci i play off. Quella che domenica a Sassari terminerà è una stagione memorabile. Chiaro che un po’ di amarezza c’è, ma questo fa parte del calcio, sebbene il cammino sia da sottolineare, compiuto da un gruppo forte che sta bene assieme, a cui piace lavorare e che ha rappresentato un valore aggiunto. Protti in certi momenti ha sofferto, perché vedeva che giocavamo bene, ma non portavamo a casa il risultato. Avendo la Fermana nel cuore soffriva il doppio. Adesso, per aver raggiunto l’obbiettivo sta vivendo una doppia gioia".

u. f.