Eccellenza e Promozione, ecco le sfide in programma

Primo weekend ufficiale di calcio giocato anche nei campionati dilettantistici. Non siamo ancora all’attesa e alla tensione per le gare di campionato ma come sempre la Coppa Italia offre un gustosissimo antipasto di quello che attende le formazioni di casa nostra nelle prossime settimane.

Un ultimo test utilissimo per verificare lo stato di slaute e la condizione di molti atleti. In campo la Coppa Italia di Eccellenza e quella di Promozione con tante gare che interessano squadre fermane e ascolane.

Coppa Italia Eccellenza. Il quadro prevede che le 16 squadre partano da sfide degli ottavi di finale, quelle che si giocano questo weekend sono i match di andata. Due le gare in programma che ci riguardano da vicino. Occhi puntati oggi sulla sfida tra Montegiorgio, fresco di retrocessione dalla D, e l’Atletico Azzurra Colli che lo scorso anno è arrivato ai play-off: sfida interessante con fischio d’inizio alle ore 15,30.

Intanto si è giocato in anticipo il derby della calzatura tra Montegranaro e Monturano, sfida che torna in Eccellenza a distanza di tanti anni ormai. Il match del La Croce di Montegranaro ha visto alla fine uscire il risultato di parità: 1-1 finale con vantaggio locale e pari in rimonta della formazione monturanese. Questo infine il quadro degli altri match in programma tutti nella giornata di oggi: Urbania-Urbino, K Sporto Montecchio-Jesina, Castelfidardo-Osimana, Montefano-Chiesanuova, Civitanovese-Maceratese, Tolentino-Sangiustese.

Coppa Italia Promozione.

In questo caso sono ben sedici le sfide dirette in programma con gare di andata e ritorno. E’ terminata 1-1 la fida tra Rapagnano e Porto Sant’Elpidio, con i padroni di casa all’esordio assoluto in categoria.

Il vantaggio ospite nella ripresa con Rubicini, pareggio di Silenzi dopo appena sei minuti e tutto rimandato al match di ritorno il 20 settembre prossimo. Successo di misura invece del Monticelli sull’Atletico Centobuchi con l’1-0 finale che porta la firma di Santoni nel finale di gara in un match giocato in anticipo di alcuni giorni rispetto agli altri. Infine la Palmense fa suo il derby con la Sangiorgese Monterubbianese con il punteggio di 3-1 mettendo una seria ipoteca al passaggio del turno con i nerazzurri costretti alla rimonta nel match di ritorno. Non si è giocata invece, con conseguente rinvio, la sfida Elpidiense Cascinare-Corridonia per un lutto che ha colpito la formazione di casa.

Roberto Cruciani