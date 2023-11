Eccellenza. Otto casi di Covid accertati al Monturano, . Il club chiede il rinvio della partita

Il comunicato ufficiale lo ha lanciato direttamente la società di Eccellenza proprio nella primissima mattinata di ieri, sulla propria pagina Facebook ufficiale. E per un attimo è smebrato di tornare indietro di un paio di anni almeno, in cui comunicazioni simili erano tristemente all’ordine del giorno e in cui non sombrava poterne venirne fuori in alcun modo. Il Monturano, squadra di Eccellenza, ha rilasciato questo comunicato. "Epidemia di Covid nella squadra del Monturano. Purtroppo nel gruppo squadra si sono riscontrati molti casi di positività al Covid, almeno 8 allo stato attuale, salvo altri in attesa di riscontro". Un fulmine a ciel sereno visto che ormai da mesi, o da anni, non si riscontravano più simili situazioni che vanno a mettere in serissima difficoltà, in questo caso, il club calzaturiero del presidente Liberini. La società si è prontamente mossa. "La situazione, che potrebbe avere anche un peggioramento nel numero dei contagiati – si legge ancora nella nota - ha portato la società a richiedere al comitato regionale Figc il rinvio della gara che si dovrebbe disputare domenica 26 contro il Chiesanuova a Monte San Giusto. Tutto ciò facendo riferimento al protocollo Covid a suo tempo disposto dalla Figc. La società Monturano auspica che, a tutela della salute dei propri e altrui tesserati, il comitato accolga la richiesta presentata per il rinvio". Tornando al protocollo citato nel comunicato, non ci sarebbero dubbi, il match andrebbe rinviato: all’epoca bastavano infatti quattro positivi nel "gruppo squadra" per rinviare la gara. Ma ora il protocollo non è in vigore e, salvo clamorose decisioni in extremis, la gara si dovrà disputare con il Monturano costretto a rinunciare a tanti giocatori e con tanti dubbi fino al fischio d’inizio. Situazione limite dunque per una gara complicatissima e quasi surreale per il Monturano.