Eleuteri continua a correre per la Fermana "Una grande stagione per noi e per i tifosi"

Trentadue presenze alla prima stagione con la maglia gialloblù (18 da titolare più 14 da subentrato), legato alla Fermana anche per il prossimo campionato, l’esterno Alessandro Eleuteri ha archiviato l’annata tra quelle maggiormente positive degli ultimi tornei di Serie C da lui disputati. "Assolutamente – concorda il pendolino di destra - è stata un’annata ok, soprattutto considerando che venivamo da un inizio non certo facile, causa i fisiologici ritardi relativi al ripescaggio. Alla fine però, possiamo dire di ritenerci soddisfatti per quanto fatto e contenti per aver reso orgoglioso un ambiente che veniva da una cocente delusione".

Partenza sprint, poi dieci gare senza vittorie. Cosa ha pensato quando le cose non giravano per il verso giusto?

"La nostra forza è stata sempre quella di guardare avanti, concentrarsi sul prossimo impegno senza ripensare ad ogni singola partita. Indubbiamente, un’idea di gioco più che valida ci era stata data e l’avevamo, così come i nostri principi che abbiamo sempre ritenuto giusti ed idonei per affrontare al meglio una categoria difficile come la serie C. Mi riferisco anche e soprattutto a quell’unione di intenti che non è mai venuta meno tra noi giocatori, il tecnico, la società e l’ambiente: abbiamo costantemente remato tutti verso la stessa direzione, i risultati hanno ricominciato a venire ed alla fine abbiamo centrato l’obbiettivo stagionale. No, pensieri negativi non ne abbiamo mai avuti perché non avevamo nemmeno il tempo di elaborarli e restando umili abbiamo centrato una salvezza forse più facilmente di quel che si poteva ritenere alla vigilia".

Quando pensa che sia arrivata la svolta?

"Credo che durante quel periodo un po’ così, la stagione sia girata in quel di Pesaro. Venivamo da gare su gare dove le prestazioni c’erano, ma i risultati non ci premiavano. Quel gol del pareggio arrivato alla fine (unico sigillo in maglia gialloblù a firma di Bunino, ndr) ci ha fatto capire che avremmo mantenuto la categoria".

Che Fermana ti aspetti per la stagione 20232024?

"Spero vivamente che si riesca a proseguire il bel percorso iniziato ed intrapreso l’anno scorso grosso modo di questi tempi. Al di là di qualche periodo no, per altro del tutto normale nell’arco di una stagione agonistica, penso di poter dire tranquillamente che abbiamo disputato un bel campionato. Ovvio che da parte mia, così come di tutti coloro che proseguiranno l’avventura qui alla Fermana, spero ci si adoperi per alzare il livello. Perché tutti noi giocatori abbiamo sempre l’obbligo di migliorare e fare di più, stagione dopo stagione".

Uberto Frenquellucci