Elpidiense Cascinare, voglia di riscatto. C’è il derby della riviera

Sarà un altro weekend interamente dedicato, almeno per quanto riguarda le gare di campionato, ai gironi di Eccellenza e alla Promozione B.

Due campionati che hanno già vissuto il loro primo turno la scorsa settimana e che ora si apprestano ai secondi novanta minuti di una stagione che si presenta estremamente interessante. Sabato tradizionalmente dedicato al girone B di Promozione con in campo quasi tutte le sfide, unica eccezione il match domenicale con l’Atletico Centobuchi impegnato in casa del Potenza Picena. Per il resto tutte sfide estremamente interessanti. Chiamata a confermare l’exploit della prima giornata la Palmense di mister Cardelli impegnata sul campo della Cluentina mentre doppio esordio casalingo per le neopromesse di questo girone. L’Elpidiense Cascinare cerca riscatto dopo il ko della prima giornata e lo fa chiedendo strada ad un Monticelli che ha iniziato con il piede giusto. Cerca conferma il Rapagnano che ospita (sul neutro di Piane di Montegiorgio) un Casette Verdini chiamato a dimenticare la sconfitta dell’esordio. Occhi però tutti puntati sul derby della riviera che torna a distanza di anni con il Porto Sant’Elpidio (vincente all’esordio) che riceve la Sangiorgese Monterubbianese che nelle ultime ore si è anche assicurata l’attaccante classe 2002 Mattia Pampano, reduce dall’esperienza alla Fermana ma a lungo protagonista anche in D con le maglie di Montegiorgio e Notaresco. Una sfida tutta da seguire tra due squadre chiamate ad un ruolo di protagoniste assolute in questo girone. Di domenica invece il campionato di Eccellenza anche in questo caso si tratta della seconda giornata di campionato che vede il Monturano ricevere l’Urbania (si gioca a Campiglione) nel remake dello spareggio play-off di Promozione dello scorso anno, il Montegranaro di scena a Castelfidardo, il Montegiorgio in campo a Montrefano mentre l’Atletico Azzurra Colli viaggia anch’essa ma in casa della Jesina di mister Strappini.

Eccellenza. In campo domani Monturano-Urbania, Castelfidardo-Montegranro, Chiesanuoba-Sangiustese, Jesina-Atletico Azzurra Colli, Urbino-Maceratese, Montefano-Montegiorgio, Osimana-Civitanovese, Tolentino-Ksport Montecchio.

Promozione B. Cluentina-Palmense, Corridonia-Trodica, Elpidiense Cascinare-Monticelli, Matelica-Aurora Treia, Rapagnano-Casette Verdini, Porto Sant’Elpidio-Sangiorgese Monterubbianese, Vigor Castelfidardo-Appignanese, Potenza Picena-Atletico Centobuchi (domani).