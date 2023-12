Esonerati Vessella e Giandomenico

Già in estate il loro posto era traballante, ma ora è ufficiale: Leandro Vessella e Luigi Giandomenico sono stati sollevati dai loro incarichi all’interno del vivaio della Fermana. Il club ha comunicato l’esonero del responsabile del settore giovanile e dell’allenatore della squadra militante nella Primavera 3, che va verso la panchina della Sangiustese. Vessella già ad agosto era stato vicino all’addio su decisione dell’allora amministratore Vinicio Scheggia. Poi però i Simoni hanno rilevato le sue quote, come quelle di tutti quanti, e hanno deciso di lasciarlo al suo posto. Salvo poi ritardare la decisione di soli tre mesi. Questa la nota ufficiale del club: "Nell’ottica di una ampia ristrutturazione del settore giovanile posta in essere dalla società, la Fermana comunica di aver sollevato dall’incarico il responsabile tecnico del settore giovanile Leandro Vessella, cui va il ringraziamento per il lavoro svolto. Allo stesso tempo la società comunica l’interruzione del rapporto di collaborazione, come da lui stesso richiesto, con il tecnico della Primavera 3 Luigi Giandomenico. Al tecnico va il grazie per il lavoro svolto".