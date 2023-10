Esordio negativo per Sutor e Porto Sant'Elpidio a Montegranaro

Tanta sfortuna per la Sutor che esce sconfitta dalla trasferta di Jesi nella prima giornata del campionato di Serie C. Risultato che non sorride ma la prestazione lascia ben sperare. Primo tempo a targhe alterne, fatto di allunghi, rimonte e controsorpassi. Il primo strappo è a tinte gialloblù con Marchioli e Contini che capitalizzano le buone trame offensive e trascinano la squadra fino al +10. La reazione dei padroni di casa non si è fatta attendere, la Taurus rimonta e ribalta il parziale sul 27-24 al 15’. Il finale del secondo periodo resta sui binari dell’equilibrio con il punteggio fissato sul 35-38. Intensità ed equilibrio restano i protagonisti anche al rientro dagli spogliatoi, Jesi ci prova a mettere la testa avanti, ma Nessi e Gasparini ristabiliscono le gerarchie da oltre l’arco per il 52-55 dell’ultima pausa. Nell’ultima frazione Jesi stringe le maglie in difesa e per i ragazzi di coach Castorina si fa sempre più stretto. Zandri e Ortenzi trovano i canestri del sorpasso 65-62 a 3’26’’ dal termine I canestri di Contini, Nessi e un libero di Quinzi riportano il punteggio in parità sul 67-67 a 1’10’’ dalla fine. Zandri e Nessi si rispondono sui rispettivi fronti offensivi, ma è Ortenzi a tirare fuori il coniglio dal cilindro e realizzare la tripla decisiva per il 72-70 finale a favore di Jesi.

Inizio torneo negativo anche per il Porto Sant’Elpidio Basket che è uscito sconfitto dal parquet di Recanati. I leopardiani hanno avuto la meglio per 74-61 contro la squadra allenata da coach Andrea Masini. La sfida era iniziata bene per i biancoazzurri, che chiudevano avanti sul 17-14 il primo periodo, al riposo lungo gli ospiti erano ancora avanti sul 31-28. La partita si decideva al rientro dagli spogliatoi con la squadra di coach Di Chiara, che piazzava un parziale perentorio di 25 – 13, portando sul + 9 il vantaggio della Pallacanestro Recanati. Gli ultimi 10’ vedevano i padroni di casa controllare i tentativi di riavvicinamento da parte del Porto Sant’Elpidio con la vittoria per 74-61 di Reimundo e compagni.

Endrio Ubaldi