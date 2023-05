Fallimento, c’è l’istanza di Reale Mutua

Si terrà questa mattina, al Tribunale di Ascoli Piceno, l’udienza nel corso della quale i giudici si esprimeranno sull’insinuazione tardiva della Reale Mutua Assicurazioni nel fallimento della Samb di Serafino. L’agenzia assicurativa aveva emesso le fideiussioni necessarie a garanzia della Samb di Serafino per l’iscrizione al campionato. Fideiussioni che la Figc richiede per coprire il fondo dedicato ai calciatori nei club professionistici qualora le società non pagassero loro gli stipendi. Esattamente come è accaduto alla Samb di Serafino, poi fallita. Reale Mutua ha quindi coperto il pagamento degli stipendi dei calciatori tesserati in quella stagione. Se i giudici accetteranno l’istanza della Reale Mutua, il presidente dell’attuale Samb Roberto Renzi, che pure si è insinuato nel passivo fallimentare per aver anticipato i solidi necessari alla gestione provvisoria della società alla curatela fallimentare, andrebbe a percepire una somma di molto inferiore a quella che si attende. Probabilmente meno di 70mila euro rispetto ai circa 200mila che si aspetta.