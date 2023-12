Fermana, a Lucca senza Misuraca e Montini

Più si avvicina la prossima partita, e più si può tornare a parlare di calcio giocato. Difficile farlo in casa Fermana con il 16 dicembre che si avvicina sempre di più. Sarà quella la data verità per tutto l’ambiente gialloblù. Si tratta della data di scadenza federali per il secondo scaglione stagionale. A ottobre il primo era stato soddisfatto, per il secondo la situazione è già critica. È per questo nelle scorse settimane si è parlato praticamente solo delle vicende extra campo. Con ormai solo due cordate che possono dare una mano alla Fermana. Il duo Rosati-Gammieri da una parte, gli imprenditori fermani dall’altra. Incontri, interviste, ma la sostanza manca ancora. E quella scadenza si avvicina, con la prossima settimana che sarà a dir poco decisiva. Sia fuori dal campo, in attesa di dare aria alle casse, che dentro, perché al Recchioni arriva la Juventus Next Gen, diretta concorrente per la salvezza. Gli stessi bianconeri che nel recupero dell’ottava giornata, andato in scena mercoledì, hanno perso contro la Lucchese. Toscani che saranno i prossimi avversari. Un intreccio che mette la Fermana davanti a una sola possibilità, ormai obbligata da ottobre a questa parte: vincere, anche per risollevare il morale di una piazza che continua a preoccuparsi sia per la classifica che per il futuro della società.

La squadra però partirà verso Lucca senza una pedina fondamentale, Gianvito Misuraca. Infatti, il centrocampista, tornato ancora di più al centro dell’ambiente dopo quell’esultanza polemica contro l’Arezzo, è squalificato. Nell’ultimo match casalingo contro la Torres, ha rimediato la quinta ammonizione stagionale ed è scattata la sanzione. Un brutto forfait per mister Stefano Protti che dovrà fare a meno quasi sicuramente anche di Montini. Per lui il problema al tendine che lo aveva tenuto fuori anche nella scorsa giornata. Fermana dunque verso la Lucchese senza i due suoi migliori marcatori (tre gol per entrambi). Comunque mister Protti ha saputo già trovare le soluzioni giuste ai problemi. Quindi Giandonato va verso il rientro da titolare, dopo la pausa contro la Torres, e Fontana sarà confermato dopo l’ultima ottima prova. Occhio però proprio all’italo-venezuelano: domenica scorsa al Recchioni ha preso la quarta ammonizione ed è entrato in diffida, alla prossima sarà squalifica. In attacco invece la mancanza di Montini era stata sopperita egregiamente da Tilli, al momento tra i più in forma della squadra, e Semprini, l’ex della partita.

Filippo Rocchi