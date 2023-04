Fermana, addio sogni di gloria. Ma la festa c’è

fermana

0

pontedera

4

FERMANA (4-3-3): Borghetto; Gkertsos, Parodi (37’ st Spedalieri), Pellizzari, Carosso (35’ st Eleuteri); Scorza, Giandonato (18’ st Pinzi), Misuraca; Neglia (18’ st Tulissi), Fischnaller, Maggio (18’ st Romeo). A disp.: De Matteis, Nardi, Vessella, Nannelli, Macchioni, Graziano, De Nuzzo. All.: Protti

PONTEDERA (3-4-1-2): Siano; Shiba, Espeche, Bonfanti (33’ st Tripoli); Peli (15’ st Goncalves), Benedetti, Izzillo, Perretta (23’ st Somma); Catanese (15’ st Guidi); Cioffi, Nicastro (23’ st Mutton). A disp.: Stancampiano, Vivoli, Sosa, Marcandalli, Martinelli, Ianesi. All.: Canzi

Arbitro: Grasso di Ariano Irpino (CleopazzoRobilotta)

Reti: 13’ Nicastro, 25’ e 29’ Peli, 17’ st Cioffi (P)

Note: spettatori 922, per un incasso pari ad 5500 euro. Ammoniti Borghetto, Maggio e Tulissi (F), Catanese (P). Angoli 4 a 2. Recuperi 1‘ pt e 3‘ st.

C’era soddisfazione per il traguardo salvezza tagliato in anticipo, ma non l’appagamento per una stagione che avrebbe potuto riservare un finale eclatante. Lo 0 a 4 rifilato dal Pontedera ad un’esausta Fermana ha però riportato tutti sulla terra e decretato che, trasferta di domenica prossima a Sassari a parte, la stagione dei canarini può già passare agli annali. Addio sogni di gloria, ma al Recchioni è comunque festa (striscioni, cori ed applausi di ringraziamento a società, tecnico e squadra).

Poco da scrivere, invece, in relazione ad una partita che ha visto imperversare la compagine toscana, che denotando una invidiabile tenuta atletica ha preso il comando delle operazioni a discapito di una comunque orgogliosa formazione locale. In avvio, ad un tentativo di Nicastro rispondeva Fischnaller, lesto ad approfittare dell’errata gestione in uscita di Benedetti, ma la sua conclusione non prendeva il giro e terminava al lato. Canarini a spingere da sinistra, Pontedera a ripartire sfruttando ampiezza e corsa di Perretta e Cioffi. Equilibrio spezzato al 13’, quando Nicastro (uno che deve avere un contro aperto con la Fermana, visto che con questa sono già 3 le reti rifilate ai gialloblù), devia una blanda conclusione di Izzillo mettendo fuori causa Borghetto.

Da quel momento, gli ospiti prenderanno il sopravvento e andranno alla conclusione con Catanese ed Espeche, dimostrando di crederci di più. Sollecitata dal pubblico, la Fermana prova a destarsi con una punizione di Neglia ed il solito Maggio, ma in ambo i casi Siano risponderà presente. Canarini sbilanciati, ospiti sul velluto. A metà tempo infatti, i coast to coast dello scatenato Peli valgono raddoppio e tris, prima che Borghetto sventi su Izzillo e l’arbitro annulli un gol da corner a Giandonato per presunto fallo ai danni del portiere. Con il match in feezer, nella ripresa il Pontedera sembra giocare con il cronometro. Ed invece la Canzi band si porta sullo 0 a 4 grazie a Cioffi, che imbeccato in profondità evita Borghetto e fa centro. In precedenza ed a seguire, Fermana viva con Maggio, Pellizzari, Tulissi, Scorza e Fischnaller, ma nel finale sarà ancora l’estremo difensore locale a evitare il poker respingendo su Cioffi e Mutton.

Uberto Frenquellucci