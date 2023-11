Fermana al lavoro, c’è subito Andreatini

È stato designato il direttore di gara della partita tra Fermana e Arezzo. Sarà l’arbitro Giorgio Di Ciccio della sezione di Lanciano a dirigere il match. Già due volte ha arbitrato la Fermana: una nel 2021 nella gara di Coppa Italia persa contro il Siena, e l’altro nella scorsa stagione nella vittoria per 4-2 contro il Fiorenzuola. Quella contro l’Arezzo sarà la prima partita per i gialloblù dopo il rimpasto dirigenziale che ha portato Andrea Galassi a diventare direttore generale al posto di Tubaldi e al ritorno di Massimo Andreatini come direttore sportivo. "Max" è tornato subito vigile al Pelloni per rivedere la squadra da vicino. Lui che comunque non aveva mai smesso di seguire la Fermana, vuoi per affetto vuoi per deformazione professionale. Era anche sulle tribune del Benelli in occasione dell’ultimo derby contro la Vis Pesaro dello scorso ottobre. 2-2 il risultato finale con i gol di Semprini e Curatolo per i gialloblù. Fu l’ultimo punto conquistato da Bruniera sulla panchina della Fermana: poco più di una settimana dopo fu esonerato, decisiva la sconfitta contro il Perugia. Quella fu la partita che fece scattare il nuovo piano sul lato tecnico, quella contro il Sestri Levante ha rivoltato il piano dirigenziale come abbiamo già detto.

Ma la Fermana dopo quella sconfitta ha rischiato di essere senza due pedine importanti dello scacchiere di Viale Trento. Oltre al dimissionario Tubaldi (che comunque rimane nel CdA), anche Galassi stava presentando le sue dimissioni. Di mezzo c’erano responsabilità importanti sulla costruzione della rosa che non si è rivelata all’altezza della Serie C fino a questo momento. Vero che il romagnolo era a tutti gli effetti il ds, ma attivamente di giocatori alla Fermana ne ha portati sette. Non è un mistero che Tubaldi a Viale Trento facesse un po’ come volesse (e forse continuerà a farlo), senza guardarsi troppo dei ruoli.

Ed ecco perché tutti i restanti giocatori che ora indossano la maglia gialloblù sono arrivati per "merito" suo. Vedi la trattativa per il ritorno di Nicola Borghetto: è stata portata avanti interamente da lui. Estremo difensore che sembra stia subendo da Furlanetto l’ascesa che ha fatto lui ai danni di Nardi nella scorsa stagione. Era partito come secondo per poi togliere il posto all’ex Cesena. Quest’anno era partito come primo, ma il portiere in prestito dalla Lazio sta dimostrando grandi cose. Tornando sulle quasi dimissioni di Galassi, alcuni componenti del CdA gli hanno chiesto esplicitamente di rimanere, ed ecco da dove nasce la nuova nomina. Ritornando sulla prossima partita, dal lato Arezzo, il capitano Andrea Settembrini ha analizzato la partita del Recchioni ai microfoni di Teletruria: "Quella contro la Fermana è una partita spartiacque per noi. Comunque tutte le partite sono importanti. È chiaro che loro faranno la loro partita, ma noi andremo lì per fare punti".

Filippo Rocchi