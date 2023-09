Fermana, al Recchioni c’è la Recanatese. Bruniera: "Voglio solidità. Poche illusioni"

La Fermana torna al Recchioni per la quarta giornata di campionato di Serie C. A Fermo arriva la Recanatese. I gialloblù vorranno sfruttare il derby per dare continuità al buon inizio di stagione. Fischio d’inizio alle 18,30 e non ci si potrà aspettare la stessa cornice di pubblico della prima partita casalinga contro il Pontedera. Nonostante sabato si sia chiusa la campagna abbonamenti con quasi 800 tessere sottoscritte, numero buonissimo visto il periodo passato. Tornando alla partita contro la Recanatese, mister Bruniera l’ha analizzata: "Sarà il secondo incontro in meno di 72 ore e dunque ci sarà da valutare la gestione delle forze e dei piccoli o grandi acciacchi che sono inevitabili in questa prima fase di campionato. Veniamo da due risultati positivi e da due gare nelle quali non abbiamo preso gol ma questo non ci deve assolutamente far illudere, anzi. Bisogna continuare a mostrare quella solidità che abbiamo messo in evidenza". Il derby infrasettimanale sarà la possibilità anche per dare un’occasione a quei giocatori che in questo inizio di campionato hanno giocato meno. Fermo restando che il mister in rifinitura ha mischiato parecchio le carte dando poche indicazioni certe per la partita di oggi.

Sulla destra dovrebbe riposare Laverone, che anche a Gubbio ha fatto tutta la partita, per dare la maglia da titolare a Eleuteri. A sinistra invece dovrebbe alzarsi Calderoni, come ha fatto nell’ultima partita dopo l’uscita per infortunio di Pistolesi, con Santi che potrebbe fare il centrale di centro-sinistra. L’ex Monterotondo in Umbria si è dimostrato in lieve miglioramento dopo il brutto esordio contro la Carrarese. Il canterano classe 2005 domenica era ad allenarsi in piscina con la squadra a Civitanova dopo la botta alla caviglia: si è rivelata meno problematica del previsto, è stato convocato e sarà a disposizione. Complicato comunque vederlo in campo oggi, in vista dell’impegno contro il Cesena. Al fianco del già citato Santi, in ballottaggio con Fort, ci saranno i soliti Padella (centro) e Spedalieri (centro-destra), in uno stato di forma impressionante. In porta fiducia incondizionata a Borghetto. Il cambio importante ci sarà a centrocampo.

Giandonato si è fatto tutte e tre le prime partite intere, anche respingendo le sostituzioni (vedi Pontedera, ndr). Forma fisica invidiabile ma vederlo in campo anche contro la Recanatese sarà difficile, vuole esserci al meglio per il big match contro il Cesena. Con Gianelli che rimarrà out sicuramente fino a fine mese e Pinzi ancora acciaccato, dal primo minuto potrebbe tornare Scorza. Il centrocampista aveva saltato le partite contro Pontedera e Gubbio per una botta al polpaccio che ha provocato un fastidio al soleo. Al suo fianco dovrebbe esserci ancora Fontana, la grande sorpresa di questo inizio campionato in casa gialloblù. Sulla trequarti dovrebbe regnare ancora Gianvito Misuraca. Nel tandem d’attacco, Bruniera potrebbe riproporre lo stesso utilizzato nel finale contro il Gubbio, formato da Montini e Grassi. Rifiatano Semprini e Curatolo.

Filippo Rocchi