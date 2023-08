Fermana, bufera rientrata Ci sono le basi per il futuro

I dettagli della riunione di lunedì durata fino a tardi tra i soci e i dirigenti della Fermana stanno venendo a galla. E la situazione fino alla mattina di martedì era più incendiata che mai, forse anche più di tutta l’estate passata. Bisogna ricostruire partendo dalla riunione. I toni sono stati accesi nel confronto a Casa Fermana: le spaccature che si sono evidenziate dopo l’allontanamento dal club ancora più marcato di Maurizio Vecchiola sembravano arrivate a un punto di non ritorno. Da una parte l’amministratore unico Vinicio Scheggia, tornato dalla vacanza proprio per la riunione. Dall’altra la famiglia Simoni e il direttore generale Andrea Tubaldi, loro uomo di fiducia. Su quale argomento sia avvenuta l’accesa discussione non è dato sapere, ma i due protagonisti sono stati Scheggia e Tubaldi. Quando il nervosismo cresce, le frasi che escono dalla bocca non vengono neanche ponderate e sono volate parole grosse.

Però nella mattinata di martedì Scheggia e Tubaldi si sono incontrati nuovamente in sede. Le strade erano due: chiarire o lasciarsi per sempre. Per il bene della Fermana è stata scelta la via della diplomazia e dall’incontro durato circa mezz’ora sono state poste le basi per il chiarimento.

In un club con così tanti soci, non dovrebbe esserlo, ma è normale che ci siano discussioni del genere. Bisogna chiarire però che non è uno di quei litigi su cui fondare il futuro. Non serve che lo diciamo noi che un caos del genere non sia un bene a pochi giorni dall’inizio del campionato e con un mercato fortemente condizionato. In tutto questo c’è un mercato ancora aperto. Il ds Galassi (nella foto), nonostante il casino societario, aveva comunque continuato il suo lavoro e martedì ha seguito gli allenamenti da bordocampo. Questa situazione aveva fatto tremare anche Nicola Borghetto. Il portiere ha trovato l’accordo e si allena con la Fermana già dal ritiro di Sefro, anche se non è mai sceso in campo nelle amichevoli perché senza contratto (stessa situazione per esempio di Padella ma lui contro il Montegranaro ha giocato…). L’operazione per il suo ritorno era stata interamente portata avanti dal dg Tubaldi e con il suo addio poteva anche saltare tutto. Se per il portiere manca ancora il comunicato, per Padella è finalmente arrivata l’ufficialità della firma. Da giorni il difensore ex Ascoli si allena al Pelloni e ha già dato ottime risposte in campo. Chi al Pelloni non c’è è Riccardo Tilli, sempre più vicino alla cessione, nonostante sia arrivato a Fermo un mese fa. Serve fare spazio, qualunque cessione può fare comodo. Per quanto riguarda Volpe invece, si è integrato bene con la squadra, il fisico ancora non regge.

Nella partitella in famiglia al Pelloni, dove già si inizia a parlare di Carrarese, è durato una mezz’oretta per poi lavorare a parte con Paponi. Se dovesse rimanere, cosa molto probabile, il Frosinone pagherebbe più dei 60mila euro del suo ingaggio.

Filippo Rocchi