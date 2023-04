Fermana concentrata sul finale di stagione

La Fermana di mister Stefano Protti, già sicura della permanenza in Serie C anche per la prossima stagione sportiva, si prepara alla gara di commiato dal proprio pubblico. Sabato alle 17 e 30 infatti, Giandonato & compagni riceveranno la visita del Pontedera, in questo campionato che sta per finire la squadra rivelazione del Girone B e, salvo sorpresissime, sarà l’ultima partita di fronte al pubblico fermano. Poi tra la Fermana che è stata quest’anno e quella che sarà per il torneo venturo, ci sarà solo il match di Sassari in casa della Torres (domenica 23 aprile con inizio alle ore 14 e 30), sino a qualche annetto fa un classico per l’allora girone centro – meridionale della Serie C1. Il condizionale è d’obbligo perché la compagine gialloblù, tabellina alla mano, potrebbe ancora nutrire qualche speranziella play off. A due giornate dal termine della regular season infatti (e dunque con sei punti ancora in palio) la situazione è la seguente: Rimini, attualmente posizionato al decimo ed ultimo posto utile in chiave spareggi promozione, a 46 e Fermana – prima delle inseguitrici ed al momento delle escluse dalla lotteria dei play off – a 43 ed in svantaggio negli scontri diretti (un pareggio ed una sconfitta). Scritto del calendario della Protti band (Pontedera che lotterà quantomeno per mantenere, se non per migliorare la propria posizione e Torres che deve racimolare gli ultimi punti per tirarsi definitivamente fuori dalla zona – rischio), notiamo che la squadra di Gaburro domenica prossima terrà a battesimo l’Ancona del neo tecnico Donadel al Del Conero e chiuderà in casa con il fanalino di coda Aquila Montevarchi.

E’ dura? Obbiettivamente sì, ma chi vive quotidianamente il team gialloblù giura che nessuno sembra avere la pancia piena e che sul piano motivazionale la squadra resterà affamata sino alla fine e farà di tutto per congedarsi al meglio dal pubblico amico. Poi venga quel che venga e dopo il meritato periodo di riposo ci sarà quasi un’estate intera per pensare ed organizzare un buon progetto di crescita, a misura di società ed ambiente, da ritenersi fondamentale per tornare a sognare come nelle annate migliori.

Giornata Canarina. Nei giorni scorsi, il sodalizio di viale Trento ha comunicato che per la gara tra la Fermana ed il Pontedera, in programma il prossimo sabato 15 aprile e valevole per la 37esima e penultima giornata di campionato, è stata proclamata la seconda "Giornata Canarina" della stagione. Per effetto di tale decisione, per l’occasione non saranno validi abbonamenti e tessere di favore. Nei prossimi giorni saranno resi noti i prezzi dei tagliandi e le modalità di acquisto e di accesso al Bruno Recchioni in occasione della medesima gara, con i responsabili della biglietteria della Fermana che hanno consigliato di acquistare i tagliandi in prevendita in modo da evitare, il giorno della partita, lunghe file al botteghino ed al momento dell’accesso all’impianto stesso.

Uberto Frenquellucci