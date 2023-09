Fermana Derby con la Vis, è ora di reagire

Conto alla rovescia per il derby. Lunedì alle 20:45 la squadra di Bruniera sarà a Pesaro contro la Vis. Diversi i nodi da sciogliere per il mister. A così poche giornate dall’inizio del campionato conta relativamente, ma la Fermana vuole togliersi dalle ultime cinque posizioni il prima possibile. Per farlo bisogna prima recuperare i ragazzi a livello mentale. L’aggettivo che li descrive meglio nell’ultima partita è "spaesati". Come successo con Pontedera e Gubbio, i veterani devono riprendere ancora una volta in mano la squadra. Non a caso quando i "grandi" hanno abbassato un attimo il livello, principalmente per la condizione fisica non ottimale viste le tre partite in sette giorni, tutta la squadra ha smesso di girare. Colpe che comunque non vanno attribuite soltanto ai giovani, dato che tanti di loro sono alle prime manciate di minuti tra i professionisti (vedi Pistolesi e Curatolo). Mister Bruniera e il suo staff tecnico hanno iniziato a preparare il derby da mercoledì, perciò parlare di probabile formazione è difficile. Specialmente con l’allenatore della Fermana a cui piace coinvolgere sempre tutti in tutti gli schemi che si provano, anche in rifinitura. Per la prossima giornata sarà ancora più difficile capire in anticipo chi scenderà in campo dal primo minuto dato che si prospetta una probabile rivoluzione tattica. Forse si abbandona la difesa a tre?

Anche prima della gara contro il Pontedera, dopo la prima giornata disastrosa di Carrara, si vociferava un passaggio alla linea difensiva a quattro. Così non fu e la gara contro i toscani diede ragione al mister, grande promotore di questo assetto, già dalla conferenza di presentazione di luglio. In estate ha sempre provato il 3-5-2, sia in amichevole che in allenamento, e la squadra è stata costruita in base a questo modulo. Ora però la situazione è diversa: le due sconfitte consecutive spaventano e sul tavolo degli imputati è arrivata anche la difesa a tre. Vero che il mercato era stato fatto basandosi su questo, ma gli interpreti presi sono facilmente adattabili. Oggi la Fermana con una difesa a quattro metterebbe Spedalieri e Padella in mezzo, Laverone a destra e Calderoni a sinistra (Pistolesi riserva di lusso): entrambi nascono terzini e potrebbero esaltare meglio le proprie caratteristiche. Al centro del campo ci sarebbero Scorza, Giandonato e Fontana (in attesa del ritorno di Gianelli), con Misuraca dietro le punte (che ora con l’arrivo di Paponi possono cambiare ogni giornata). Pinzi può fare sia la mezzala che il trequartista e sarebbe un jolly importante per far rifiatare. Al momento però è solo un’ipotesi e solo a Pesaro si scoprirà la formazione e l’assetto scelti da mister Bruniera.

Filippo Rocchi