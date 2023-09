Fermana, dopo il primo flop Il punto debole è la difesa

La sconfitta di Carrara va messa subito alle spalle. I limiti ci sono e si sono visti tutti contro una delle squadre più attrezzate dell’intero girone. Borghetto promosso: più volte ha salvato la faccia della Fermana. Il punto dolente è la difesa, che ancora deve trovare la quadra giusta. Laverone da questo punto di vista può essere una pedina importante. Il centrocampo è quello che ha retto di più, ma fino a che Gianelli giocherà da esterno fuori ruolo non si potrà vedere il vero potenziale. Menzione d’onore per Pistolesi: tutta la trafila con le giovanili della Fermana fino al buon esordio da titolare in Serie C. Un aspetto positivo della stagione travagliata che ci si aspetta in casa gialloblù è che i giovani come lui avranno delle chance importanti. L’attacco Pinzi-Curatolo per la Serie C è troppo leggero, e già scalpitano Semprini e Montini. Questa squadra al momento ha bisogno solo di una cosa: tempo. Anche perchè la squadra era ancora in allestimento fino a 45 minuti prima dell’inizio ufficiale del campionato. L’asse negli ultimi giorni era Carrara-Milano, ora l’attenzione si sposta tutta verso Fermo. Tutti rientrati nel capoluogo, a partire dal dg Tubaldi, che era rientrato in sede in anticipo venerdì ma comunque operativo. Anche il ds Galassi è tornato vicino alla squadra dopo la trasferta di Milano che ha portato quattro nuovi acquisti. Il mercato chiudeva alle 20 quindi di conseguenza le ufficialità sono slittate (stesso problema che ha avuto la Carrarese, ndr). I contratti erano stati depositati tutti entro il termine ultimo ma in quel momento tutta Italia stava caricando sul portale che è andato in tilt facendo ritardare le varie ricevute. Quelle di Semprini e Laverone sono state le prime a essere arrivate e sono stati annunciati subito dopo la partita. Si è aspettato sabato invece per Furlanetto e Montini, con le ricevute che erano arrivate nella notte. Tutti i nuovi acquisti sono già a disposizione di mister Bruniera che ha convocato la squadra, reduce dal viaggio Carrara-Fermo fatto durante la notte, nel primo pomeriggio di sabato al Pelloni per l’allenamento. Addirittura, Furlanetto era a Fermo già da venerdì, dove verso l’ora di pranzo aveva firmato ma si aspettava la controfirma di Lotito, arrivata intorno alle 19. Domenica sarà giorno di riposo e poi si ritorna al Pelloni lunedì, ripartendo con la settimana tipo in preparazione della prima partita casalinga contro il Pontedera. Altri toscani e altra squadra ostica che alla prima giornata ha subito vinto contro la neopromossa Sestri Levante: l’ultima volta che sono stati al Recchioni hanno vinto 0-4…Ma la Fermana ha bisogno di una buona prova per riscattarsi. Il Recchioni già in passato ha saputo far riprendere la squadra e deve confermare il suo ruolo da fortino.

Filippo Rocchi