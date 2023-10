Fermana, due errori pagati a caro prezzo

Nel derby del monday night, tra Vis Pesaro e Fermana è arrivato il pareggio per 2-2. "La partita era importante per entrambe dato che eravamo alla ricerca di quella che poteva cambiarci l’inizio di stagione", ha commentato l’allenatore Bruniera in conferenza. "Match anche abbastanza gradevole dal punto di vista del gioco e dell’agonismo. Sarei più contento se non avessimo preso il secondo gol ma va bene così. Abbiamo fatto due errori che ci sono costati due gol e ci dispiace questo".

Errori da entrambe le parti?

"Io guardo solo i miei perché è più facile . Accettiamo il verdetto del campo e un punto è sempre meglio che zero".

Fermana che a Pesaro ha anche cambiato l’assetto tattico,

"Abbiamo giocato a quattro in difesa. Ci siamo riadattati a quello che erano abituati a fare l’anno scorso. Era un’esigenza dovuta al fatto che abbiamo fatto un gol in cinque partite e subiti otto. Era doveroso provare qualcosa di diverso. Ma non è una bocciatura per la difesa a tre".

Ora ci sarà l’impegno in Coppa Italia

"A Pescara giocheranno in tanti che ancora non abbiamo visto in campionato. Sarà per loro un banco di prova importante proprio perché non abbiamo avuto l’opportunità di vederli all’opera data la rosa molto ampia. Credo che anche le altre squadre adotteranno questo metodo. Non credo che il Pescara giocherà con la stessa formazione con cui hanno giocato contro il Gubbio. Di sicuro non andiamo lì per fare una passeggiata".

E ancora una volta Fermana che dovrà preparare tre partite in poco tempo, quella che è stata la più grande debolezza in questo inizio.

"Siamo una squadra datata. Dobbiamo prenderne atto. La settimana appena passata ci ha insegnato qualcosa che non sapevamo bene come gestire. Pensavamo di averla gestita bene come ma evidentemente non è stato così".

Infine il discorso offensivo.

"Abbiamo tanti attaccanti. Dico la verità: mi dispiace moltissimo non aver visto ancora Tilli, un giocatore che strappa via e uno di quelli che sta meglio. Sembra assurdo perché mi dici ’Perché non gioca?’".

Però tra over e under…

"Oggi penso sia stata la prima volta che per qualche minuto siamo riusciti a vedere due over in attacco insieme. Prima non ci era stato possibile ed è un dispiacere. Sono quattro over che si giocano un posto".

Se Bruniera giustamente dopo la partita non aveva ancora informazioni sulle condizioni di Padella, lunedì sono arrivati degli aggiornamenti importanti. Ricostruendo l’accaduto, il difensore aveva perso i sensi durante la partita contro la Vis Pesaro. Dopo un contrasto con Sylla, Padella è andato giù e battendo la testa è svenuto per qualche secondo. Subito i compagni si sono avventati su di lui per le manovre di primo soccorso, continuate poi dai sanitari. L’ex Ascoli era uscito dallo stadio in barella con il collarino ma cosciente. È stato portato all’ospedale di Pesaro, dove è rimasto per qualche ora in osservazione e nella notte è tornato a casa. Parlare ora di tempi di recupero sarebbe prematuro visto il grande spavento.

Filippo Rocchi