Fermana fuori dalla Coppa. Il gol di Fontana non basta

(4-3-3): Ciocci 6; Floriani Mussolini 6, Staver 6, Di Pasquale 6,5, Milani 7; Manu 7, Aloi 6 (dal 19’ st Dagasso 6), Mora 6,5; Masala 7 (dal 33’st Merola 7), Vergani 6 (dal 19’ st Tommasini 6,5), Cangiano 6,5 (dal 33’ st Accornero 6.5). A disposizione: Barretta, Plizzari, Squizzato, Brosco, Tunjov, Pierno, Mesik, Moruzzi, De Marco, Cuppone. Allenatore: Zdenek Zeman.

FERMANA (4-3-3): Furlanetto 5; Eleuteri 5 (dal 29’ st De Pascalis s.v.), Fort 5,5, Santi 5, Pistolesi 5,5; Fontana 6, Scorza 5,5, Vessella 5 (dal 13’ st Pinzi 5,5); Grassi 5, Montini 5 (dal 13’ st Paponi 6), Tilli 5,5 (dal 29’ st Benkhalqui s.v.). A disposizione: Borghetto, Spedalieri, Curatolo, Biral, Palmucci, Misuraca, Calderoni. Allenatore: Andrea Bruniera

Arbitro: Allegretta di Molfetta

Marcatori: 22’ pt Fontana, 23’ pt Manu, 38’ pt Cangiano, 8’ st Manu, 26’ st Tommasini, 34’ st Accornero, 37’ st Merola

Note - Spettatori 699. Ammoniti Dagasso e Pinzi. Recupero 3’ pt, 3’ st.

In un Adriatico semi deserto, ma sempre con la presenza dei tifosi gialloblù, la Fermana esce sconfitta dalla partita contro il Pescara. La squadra di Zeman vince per 6-1. L’eurogol di Fontana aveva illuso i gialloblù. Bruniera è stato di parola e per la partita valida per il primo turno di Coppa Italia Serie C (competizione dalla quale la Fermana è uscita sempre alla prima partita) ha schierato tante seconde linee. Gli unici mandati in campo dal primo minuto che sono stati spesso presenti in questo inizio di stagione in campionato sono stati Pistolesi, Fontana e Montini. In attacco occasione concessa a Riccardo Tilli: l’allenatore aveva parlato molto bene di lui nella conferenza stampa dopo la partita contro la Vis Pesaro. La partita viene sbloccata dal gol magnifico di Tommaso Fontana: punizione dai trenta metri, Ciocci è fuori posizione e l’italo-venezuelano dalla lunghissima distanza la mette dentro. Primo gol stagionale per il centrocampista. Vantaggio che però dura poco più di un minuto a causa della bella azione personale di Manu, che salta metà difesa della Fermana e la mette a giro sul secondo palo. Al 38esimo c’è un altro gol da punizione, questa volta però per gli abruzzesi. Cangiano dal limite dell’area fa partire una parabola perfetta che scende subito dopo la barriera. Furlanetto non può farci niente.

All’inizio del secondo tempo arriva il terzo gol: Cangiano mette in mezzo il cross per Manu che di testa anticipa Pistolesi. Al 71esimo minuto dopo un’incomprensione tra Eleuteri e Pistolesi, il Pescara ne approfitta e segna il gol del 4-1 con Tommasini. Sul finale arrivano anche le reti di Accornero, con un grandissimo tiro dalla distanza, e Merola su rigore dopo il fallo di mano di Fort. Sconfitta che sicuramente non fa bene, ma vediamo il lato positivo: meno possibilità di preparare tre partite in sette giorni, quella che finora è stato la più grande debolezza di questa squadra. Le note positive arrivano da Paponi e De Pascalis, entrati in campo a partita in corso: non giocavano una partita ufficiale rispettivamente da 228 e 270 giorni.

Filippo Rocchi