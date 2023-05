Fermana Futsal 2022 Grande festa per la promozione

I colori gialloblù vincono. La Fermana Futsal 2022, al termine della regular season, si è aggiudicata lo scontro diretto contro il Borgorosso Tolentino, che seguiva con un solo punto di distacco a quota 50, ottenendo il pass per la promozione diretta in Serie C2 di Calcio a 5. I ragazzi di mister Alessio Santilli hanno centrato l’obiettivo al primo anno di partecipazione al Campionato Provinciale di serie D girone D. "Tanta soddisfazione per il risultato figlio dell’impegno di tanti – ha commentato il presidente Roberto Fiè –, ma il plauso più grande va ai ragazzi: il capitano Luca Capriotti con Matteo Benedetti, Stefano Dorelli, Giacomo Mandozzi, Stefano Bagalini, Andrea Palmieri, Roberto Pettinari, Alessandro Stortini, Simone Tomassini, Nicola Torresi, Nicolas Ventresca, Ezequiel Bacolla, Amai Barri, Juan Lopez, Andrea Tombolini e Aaron Suarez capocannoniere con 32 reti. Una stagione avvincente come dimostrato dal ‘testa a testa’ finale, caratterizzata da parecchi infortuni e dal cambio quasi totale della rosa, allenatore compreso".

La base operativa è stata la palestra del ‘Montani’ dove la squadra, oltre alla partita casalinga, ha tenuto due sedute di allenamento settimanali: "I ragazzi, quasi tutti del territorio fermano e maceratese affiancati da due spagnoli e un argentino, pur esperti di categorie superiori hanno accettato la sfida creando un gruppo molto affiatato - ha concluso Fiè - condivido la gioia con il presidente onorario Stefano Chiodini, il vice presidente e vice allenatore Mauro Corvaro, segretario Milo Cudini, i consiglieri Andrea Marziali, Cristian Berdini, Giampiero Scoccia e ringrazio per il supporto: l’allenatore dei portieri Simone Lombi e lo staff operativo con l’addetto stampa Diego Basso e il magazziniere Stefano Calcinaro. Complimenti anche ai ragazzi dell’Under 19 che hanno ceduto solo in finale contro il Fabriano, il titolo di campioni regionali".

Gaia Capponi