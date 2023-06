Fermana, giorni decisivi Protti vuole certezze

I cuori dei tifosi gialloblù sono costantemente alla ricerca di notizie importanti che riguardano il futuro del club canarino. E proprio dalle stanze di Viale Trento si sa che questa settimana sarà importante non solo per stringere sulla questione relativa all’iscrizione ma anche per quanto riguarda l’aspetto prettamente tecnico. Nelle prossime ore, probabilmente già tra oggi o domani, ci dovrebbe essere l’incontro con il direttore sportivo Massimo Andreatini per confrontarsi sui programmi in vista della prossima stagione e stabilire il cammino comune da portare avanti. Un incontro decisivo quindi ma anche propedeutico a quello con mister Stefano Protti, che avverrà nei giorni immediatamente successivi con ogni probabilità.

Il tecnico di Santarcangelo ha in mano la conferma scattata in automatico con la salvezza ma, come lui stesso ha ribadito le scorse settimane, ci sarà da parlare e confrontarsi con la dirigenza per capire quale sarà il piano d’azione in vista della stagione. Insomma budget, obiettivi e linee guida per programmare la Fermana edizione 2023-2024 e stabilire se il cammino saranno ancora comune oppure no. È stata una domenica intensa quella appena trascorsa dalle parti di Viale Trento con l’Eco Day organizzato dal Comune che ha portato grande affluenza dalle parti del Bruno Recchioni e azzeccata la scelta da parte della società di aprire le porte di Casa Fermana. Tanti i tifosi che ne hanno approfittato per acquistare gadget, magliette ma soprattutto per visitare il museo della Fermana a dimostrazione che la voglia di gialloblu è sempre molto molto alta. Disco verde intanto per la Fermana che ha superato nei quarti di finale del Carlini Orselli i pari età della Sangiustese; gara disputata a Potenza Picena che ha visto i gialloblù di Ciocci avere la meglio grazie alle reti di Alessio Giuggioloni e di Riccardo Bongelli staccando il pass per la semifinale. Nel post gara dei quarti di finale sono arrivate anche le parole del tecnico gialloblu Massimo Ciocci, sulla pagina social ufficiale del Carlini-Orselli: "Un torneo molto interessante, affrontato nel migliore giusto affrontando squadre decisamente organizzato. Anche con il Valdichienti molto bene nel primo tempo mentre nella seconda parte di gara abbiamo sofferto maggiormente la loro fisicità. Quando c’è la possibilità le gare vanno chiuse approfittando delle occasioni costruite ma il merito va anche ai nostri avversari per quanto hanno messo in campo".