Fermana, i possibili acquirenti allo scoperto

Inevitabilmente attorno alla Fermana si continua a parlare di cessione del club, o quantomeno di rilevare le quote. I protagonisti sono usciti allo scoperto. Da una parte Rosati: "Stiamo trattando l’acquisto. Sono stato contattato da Tintinelli che mi ha chiesto se fossi interessato a entrare nel club per risollevarne le sorti e ho risposto sì. Però io sono solo un direttore sportivo, posso occuparmi di tutta la parte tecnica, mentre in questo momento alla Fermana servono soprattutto aiuti di natura finanziaria". E dall’altra Alessandro Ciucani, rappresentante di imprenditori fermani e del teramano. L’attuale proprietà magari gradirebbe cedere tutto il pacchetto. La nostra idea è differente. Per prendere il 100% mancano assolutamente i parametri. Ho incontrato Massimiliano Tintinelli e gli ho esposto la nostra intenzione. Considero la Fermana come un’azienda che opera nello sport e che va valutata nel suo complesso. Da consulente, non posso consigliare ai miei imprenditori di acquisire la totalità delle quote. A Tintinelli ho abbozzato una proposta differente, su cui lavoriamo per farla diventare ufficiale". In entrambi i casi, comunque, la scadenza federale del 16 dicembre sarà a carico della proprietà attuale, sperando che possa soddisfarla. Se ciò non dovesse avvenire, tra le possibili conseguenze ci sono anche i punti di penalità. Ma nella sede di Viale Trento si sta lavorando sodo per far si che tutto questo sia solo una remota ipotesi. Fuori si parla, ma intanto la squadra continua a preparare la partita in trasferta contro la Lucchese. Dopo la bella presentazione contro la Torres, ai gialloblù serve continuità. La squadra di Protti si presenterà in Toscana domenica alle 14. Se vogliamo trovare un minimo vantaggio per la Fermana, la Lucchese arriverà alla sfida più affaticata dato che nel pomeriggio di mercoledì ha affrontato la Juventus Next Gen. Toscani che hanno vinto il recupero dell’ottava giornata, 1-0 il risultato finale grazie al gol nel recupero di Rizzo Pinna. Ai bianconeri non bastano i vari Nonge, Huijsen e Yildiz titolari, tutti già nel giro della prima squadra con il turco che ha anche esordito e segnato con la nazionale maggiore. Nella sfida a distanza con la Fermana non riescono a guadagnare punti e rimangono a +6. Al Pelloni continuano ad allenarsi a parte Padella e Calderoni, in attesa di una decisione definitiva su di loro. Non si vede Laverone. Per il momento resta ai box anche Montini, da valutare in settimana le sue condizioni, ma il problema al tendine difficilmente lo farà giocare a Lucca.

Filippo Rocchi