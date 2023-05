Fermana, il futuro visto dai suoi tifosi "Stagione da incorniciare. Avanti così"

La nostra indagine finalizzata a conoscere quali siano le aspettative e le richieste della componente più datata della tifoseria gialloblù, prosegue e dopo i sostenitori intervistati ieri siamo andati ad ascoltarne altri. "Confermare il gruppo e puntellarlo con acquisti mirati – è il parare di Giorgio Cococcioni, storico appassionato canarino –. La società è stata brava ad allestire una squadra che ci ha fatto vivere un bel campionato culminato con una salvezza anticipata, ma appare ancora un po’ chiusa e dovrebbe aprirsi maggiormente verso i tifosi. Sappiamo poco. Ci sta bene tutto, per carità e già il poterci recare allo stadio per vedere la Fermana in serie C va benissimo, ma per una maggiore visibilità servirebbe altro. Per ora teniamoci il miracolo della passata stagione: quasi tutti i giocatori sono ben riusciti, grazie al sapiente lavoro di un direttore sportivo come Massimo Andreatini che saremmo felici restasse con noi, perché ha lavorato benissimo. Adesso bisognerebbe proseguire sulla falsariga dell’anno scorso, nella speranza di vedere confermato almeno il 60% della rosa e se Protti non dovesse restare, personalmente vedrei bene il ritorno di Cornacchini. Un’ultima cosa vorrei dirla in relazione alla campagna abbonamenti, perché lasciare inalterati i prezzi sarebbe importante, sebbene i Distinti dovrebbero essere collocati separatamente dalla Curva". "Anche quest’anno, un’estate di passione – è la constatazione di Eros Friscolanti, supporter gialloblù d.o.c. e membro del direttivo dell’associazione Solo Fermana –. Quando sembra che le basi siano state gettate, il progetto – giovani parte bene ed assicura un bel minutaggio, l’allenatore torna a farti divertire ed apprezzare un buon calcio che sfocia in una salvezza anticipata e la collaborazione con il Comune possa portare all’adozione dell’impianto Cops come quartier generale della Fermana, ecco che si inizia a parlare di chi esce e di budget più basso, che già non era altissimo. Per carità, la fiducia nei nostri dirigenti c’è, ma siamo ancora sulle spine. Come associazione, dopo il CdA chiederemo un incontro per capire qual è la situazione perché buttare tutto all’aria come ogni anno sarebbe un peccato. Veniamo da una stagione da incorniciare e ci piacerebbe avere continuità, sebbene consci delle difficoltà del momento, senza fare salti nel buio. Con una squadra di giovani abbiamo giocato al calcio e se andasse via Andreatini ci dispiacerebbe non poco, perché ha saputo muoversi bene ed è affezionato alla piazza". "Intanto, spero che il main sponsor non ci abbandoni – è il parere di Giuseppe Sabbatini, già esponente di spicco del Sugar Group – perché altrimenti si potrebbe fare fatica. Poi, dico che a livello di squadra si potrebbe migliorare qualcosina sulle corsie difensive, a patto che il gruppo venga confermato. Giandonato ci sarà, potergli affiancare ancora Misuraca, Fischnaller, Parodi, Nardi e Neglia, che quest’anno ci ha fatto vedere poco, sarebbe tanta roba".

Uberto Frenquellucci