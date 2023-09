Fermana, il Recchioni finisce sotto accusa

Fermana-Cesena fa ancora parlare di sé. Non tanto per il risultato e la prestazione offerta in campo dai gialloblù, ma per quanto successo sugli spalti. L’accaduto riguarda un tifoso romagnolo che ha subito un distaccamento totale del dito. Tutto è successo a partita finita quando la squadra stava festeggiando con le 404 persone arrivate da Cesena nel settore ospiti. Il tifoso stava staccando uno striscione quando il suo anello si è impigliato sugli offendiculai tranciando di netto il dito. È stato subito soccorso dalla Croce Verde di Fermo ed è uscito dallo stadio in barella. Il tifoso è rimasto cosciente per tutto il tempo. Sul tragico accaduto è intervenuta anche la Curva Duomo Fermo, con un post sulla propria pagina Facebook di solidarietà verso il tifoso cesenate: "Ennesimo caso a Fermo dove oramai ci vorrebbe una targa per ricordare i tanti anulari che sono caduti per mano degli offenducoli del Bruno Recchioni. Eppure, il più inglese degli stadi Italiani non riesce a mettere in atto quella che è la prerogativa cardine di uno stadio british: l’eliminazione delle barriere divisorie". Da decenni il tifo organizzato della Fermana si batte per l’eliminazione delle vetrate che circondano il terreno di gioco. Sia per un fattore di calore dello stadio, ma anche per i diversi casi identici successi tra i tifosi fermani e non. "Con le costose telecamere a circuito chiuso nelle mani delle forze dell’ordine, oramai la scusa della sicurezza non regge più. Oltretutto a bordo campo è pieno di Carabinieri e Steward, indi per cui se qualcuno avesse l’intenzione di invadere il terreno di gioco verrebbe braccato nel giro di pochi secondi (tralasciando il fatto che, numerosi precedenti alla mano, se uno vuole invadere il campo lo fa; vetrate con offenducoli o no)".

Il tifo organizzato si rivolge anche al Comune di Fermo, proprietario del Bruno Recchioni: "Noi poniamo all’attenzione dell’assessore allo Sport, avvocato Alberto Scarfini e della stampa locale tutta queste poche righe di riflessione che hanno come scopo quello di sensibilizzare l’opinione pubblica riguardo un problema annoso che reiteratamente si ripropone di stagione in stagione". Un ossimoro visto che da anni i tifosi fermani non sono protagonisti di atti violenti (se non per difesa, vedi l’attacco degli anconetani di due stagioni fa). "Le barriere con offendicola sono un’offesa nei confronti della tifoseria Fermana che, da sempre, è una delle più corrette e pacifiche d’Italia. È ancor più un’offesa all’immagine della città: il tifoso cesenate avrebbe dovuto ricordare Fermo per la magnifica visione dell’imponente Cattedrale che, dalla cima del colle Sabulo, si staglia verso la notte stellata... e non perché a Fermo ci ha lasciato un dito. È tempo di voltare pagina!".

Filippo Rocchi