Fermana, il settore giovanile sta crescendo

Dall’ad Vinicio Scheggia al dg Andrea Tubaldi, passando per il presidente Umberto Simoni e tutti i soci, la linea guida che vuole i ragazzi del settore giovanile al centro del progetto Fermana è stata ribadita, a più riprese, praticamente da tutti. Un coro unanime, insomma, al termine di una stagione così così dal punto di vista dei risultati ottenuti dalla cantera gialloblù, ma sicuramente da sottolineare per quanto concerne crescita e maturazione delle quattro squadre agli ordini del responsabile Leandro Vessella: "Quest’anno abbiamo fatto un po’ di scommesse – ha dichiarato il dg Andrea Tubaldi a Cuore Gialloblù, trasmissione in onda su Tvrs – affrontando un campionato Primavera 3 senza schierare nessun 2004 e 2003, quando potevano giocare, scendendo sempre in campo con i 2005 ed i 2006. Non abbiamo mantenuto la categoria, scendendo in Primavera 4 dopo il play out di sabato a Gubbio, ma penso a testa altissima perché ce la siamo giocata sempre con tutti, a parte un paio di risultati abbastanza rotondi che abbiamo incassato. I ragazzi del 2005 e del 2006 si sono messi in grande evidenza e questo per noi è stato come vincere un campionato. Non è scontato gareggiare sotto età e di riflesso l’Under 17 ha giocato sempre con quasi tutti 2006 e 2007 e l’Under 16, che ha disputato un campionato estremamente impegnativo composto da squadre forti soprattutto del sud come Catanzaro e Crotone ed affrontando trasferte massacranti, ha anch’essa fatto una grande stagione. L’Under 15, infine, schierando esclusivamente i 2008 ed i 2009, ha sicuramente ben figurato anch’essa". Stagione lunga e difficile, che ovviamente dovrà proseguire perché interrompere un discorso di per se già ben avviato non avrebbe senso alcuno, se non altro per andare a raccogliere i frutti di quanto seminato in quest’annata. Adesso però, anche per i naturali serbatoi della prima squadra è arrivato il momento del rompete le righe e per il DG canarino è inevitabile non procedere con i ringraziamenti verso tutte quelle figure che hanno orbitato attorno alle singole squadre e resa possibile la quotidianità sportiva a tecnici e giocatori delle squadre giovanili gialloblù: "Ringrazio i mister, gli accompagnatori, il responsabile Leandro Vessella – ha concluso Tubaldi -, che in questa annata molto dispendiosa si sono sempre adoperati al meglio, così come i vari validissimi collaboratori che lavorano dietro alle quinte. Tutti importanti valori aggiunti, perché hanno sempre operato a testa bassa e fatto gruppo". Under 15 ed Under 17. Doppio rovescio interno per le formazioni U17 ed U15. Sul sintetico di Capodarco, a spuntarla sono i pari età della Vis Pesaro, rispettivamente per 0 ad 1 e per 2 a 3.

Uberto Frenquellucci