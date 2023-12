Fermana, il tempo stringe per la cessione

Che bella Fermana contro la Torres! Magari non perfetta, ma sporca al punto giusto per tornare a rendere i propri tifosi orgogliosi. Una menzione d’onore va proprio a loro: un periodo di sofferenza incredibile, l’affluenza ne risente, ma gli ultras fermani non hanno mai fatto mancare il loro sostegno alla squadra, specialmente in questa partita dove si sono sempre fatti sentire. Quell’effetto "trascinamento" al quale più volte hanno invocato Protti e Andreatini, contro la Torres è tornato a farsi sentire. E non è tornato a caso, ma perché i giocatori in campo hanno lasciato tutto, anche qualche rimpianto di conquistare i tre punti contro una super squadra come quella dei sardi. La voglia di tornare a vincere si è vista specialmente subito dopo il gol del pareggio di Ruocco. La squadra non ha fatto come le altre volte, non si è chiusa dietro, anzi. Ha continuato ad attaccare e a pressare alto, sfiorando anche il secondo vantaggio con l’occasione di Scorza. Questa volta però non senza idee e senza una connessione. Le ripartenza sembravano molto più organizzate e verticali per sfruttare la velocità di Tilli, che ha mostrato un ottimo periodo di forma. Prima il buon impatto da subentrato a Rimini, dove ha sfiorato il gol del pareggio, poi le tante sgasate che hanno messo in forte difficoltà la difesa dell’ormai ex capolista. Un segnale importante quello uscito domenica dal Recchioni dopo il pareggio contro la Torres. Per tutto l’ambiente e anche per gli acquirenti, che guardano da vicino la situazione, in campo ma soprattutto fuori.

All’incontro di sabato mattina tra proprietà attuale e amministrazione comunale si sono presentati anche l’avvocato Alessandro Gammieri e l’ex ds della Fermana Gianni Rosati, già insieme con la Pistoiese. Rosati aveva provato a prendere la Fermana già nel 2020, salvo poi essere cacciato da Maurizio Vecchiola. L’incontro era stato un’occasione per confrontarsi e ci si era dato appuntamento a stamattina per un’eventuale offerta ufficiale. I tempi stringono e la seconda scadenza federale della stagione fissata per il 16 dicembre si avvicina. Difficile, quasi impossibile, che l’attuale proprietà riesca a coprirla senza qualche aiuto esterno. Quindi quella di oggi sembra che sarà una giornata fondamentale per il futuro societario della Femana, pronto all’ennesimo ribaltone degli ultimi tempi. Rimane ancora in corsa la cordata di imprenditori fermani che continuano a lavorare e in settimana proveranno a organizzare lo stesso incontro che hanno imbastito Rosati e Gammieri. Il problema più grande però rimane sempre quel debito di 2,5 milioni di euro che pesa come un macigno in una situazione normale, figuriamoci quando sei costretto a vendere una squadra ultima in classifica.

Filippo Rocchi