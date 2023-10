Fermana, la carica di mister Protti: "Dovevo tornare, chiedo l’onestà"

di Filippo Rocchi

Era il 7 agosto 2022 quando Stefano Protti si presentava per la prima volta come allenatore della Fermana. 437 giorni dopo il mister si siede ancora una volta in conferenza stampa per "presentarsi" nuovamente. Nel 2022 era arrivato in camicia, penna a quattro colori per prendere appunti e un sorriso stampato in faccia. Nella conferenza di ieri è apparso più come a casa sua, nonostante tutto quello che è successo in estate: t-shirt e giù di parole. "Sono tornato per parlare di campo, giocatori e lavoro", afferma il mister. "La società è libera di fare le proprie scelte. Quest’estate non si poteva parlare di squadra perché non c’erano le basi. Poi abbiamo avuto dialoghi più stretti e le condizioni in quel momento non andavano. Forse ora mi hanno chiamato con un entusiasmo diverso? Non lo so, però ci sono i presupposti giusti. Se non fossi tornato e l’avrei vista nei bassifondi mi sarei sentito male. Può darsi che si possa anche peggiorare con me, ma dovevo tornare. Io chiedo l’onestà di tutti". L’allenatore prosegue: "Era tra i miei diritti che mi chiamasse Andrea Galassi perché qualcosa di importante si era fatto. Non pensavo però di tornare a Fermo così di botto. È successo tutto velocemente". E sull’immediato futuro: "Sappiamo che dobbiamo lavorare. Se si cambia allenatore ci sono problemi. L’unico obiettivo è quello di portare la barca in porto ma non siamo sicuri di niente, solo dell’impegno. Non sono quello che risolverà tutti i problemi ma lavorerò 24 ore al giorno". Protti parla anche della questione minutaggio: "Nell’immediato ci siamo dati l’obiettivo di far giocare trequattro under a partita per dare un’entrata sicura alla società. Se ci sono da fare delle correzioni ne parleremo a dicembre". Il mister ha parlato insieme a tutto il Cda. Oltre ai Umberto e Gianfilippo Simoni, c’era anche il dg Andrea Tubaldi, il ds Galassi, e i nuovi arrivi Enrico Ribichini e Massimiliano Tintinelli. Ad aprire la conferenza ci aveva pensato il presidente Umberto: "Il Cda si è formato perché si era arrivati al punto che tutti volevano lasciare. Preciso che non siamo come il patron che c’era prima (Maurizio Vecchiola, ndr) Non siamo all’altezza (da soli, ndr) di mantenere una squadra come la Fermana nel professionismo. Perché l’abbiamo presa? Perché sono subentrati due personaggi a cui abbiamo dato fiducia. Insieme speriamo di riuscire a salvare la Fermana. L’abbiamo fatto solo per questo. Vorrei ringraziare i tifosi che per primi hanno capito la situazione". Parola poi al dg Tubaldi, tra i più criticati per la rivoluzione tecnica fatta in estate: "Siamo stati assenti sulla comunicazione, ma in quei momenti avevamo delle priorità. Non eravamo pronti per affrontarle. Per dei problemi siamo arrivati all’accordo con Stefano che non sarebbe rimasto alla Fermana. Abbiamo preso un’altra strada e me ne assumo la responsabilità. Ho proposto Bruniera: un allenatore bravo, ma le cose non sono andate come dovevano andare". Decisione dell’esonero presa in cinque minuti. "Il nome su cui siamo convogliati è stato quello di Protti. Non solo perché era sotto contratto ma per le sue caratteristiche. Lo ringrazio per essersi presentato con un piglio diverso e siamo contenti del suo ritorno. Pensiamo che sia la persona più adatta a salvare la Fermana". Anche il ds Galassi è intervenuto: "È stato Tubaldi a dirmi di parlare con Protti dopo l’esonero di Bruniera. Ci siamo visti e ho capito subito che sapeva ciò che serviva. Per me è la persona perfetta".