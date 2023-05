Fermana, la strada è giusta "Sponsor e soci decisivi"

"Se ci siamo incontrati? Lo facciamo settimanalmente, quasi tutti i giorni. In ogni caso, mi preme ringraziare la società, i soci ed ogni figura che ha lavorato e si dedica con impegno alla Fermana, per quel che hanno fatto e sono certo faranno ancora". Segnali di vita da viale Trento, da dove Andrea Tubaldi, direttore generale gialloblù, ha voluto subito chiarire le motivazioni del prolungato silenzio. "Società che parla poco? Beh, abbiamo preferito far parlare i fatti – ha proseguito il manager recanatese –. La nostra, per precisa scelta, è stata sempre la politica del fare e credo sia la migliore soprattutto quando, in momenti come questo, c’è poco da dire. Adesso speriamo di ripeterci anche quest’anno, forti di una società che è da giudicare sulla base di quanto fatto, centrando un risultato straordinario e per niente affatto scontato, composta da soci che sono una garanzia. Persone serie, dall’amministratore delegato sino all’ultima ruota del carro".

Inappuntabile, ma avete buttato giù un piano d’azione per il consolidamento economico o c’è da aspettarsi la spending review?

"Siamo al lavoro per proseguire quanto iniziato e rivedere una Fermana sulla linea di questa stagione. Tutto dipende dai fondi dei quali si potrà disporre e sia se proverranno da soci o da sponsor vecchi e nuovi, costruiremo la squadra con quelli che avremo. Oggi come un anno fa, anche in questo aspetto siamo estremamente trasparenti e dopo aver disputato un campionato che ha portato a raggiungere risultati importanti, credo di esserci dimostrati all’altezza".

Per conoscere le linee guida allora, c’è da aspettare...

"Attendere qualche giorno, una settimana o un mese, non sarà un dramma. Stiamo lavorando su tutti i fronti, per ripetere una stagione esaltante come quella passata, centrando lo stesso risultato finale, dopo aver ottenuto un ripescaggio per il quale alla società va dato pieno merito ancora oggi. Non stiamo trascurando nulla e ci stiamo muovendo anche a livello di settore giovanile. Vero che abbiamo perso la Primavera 3, ma in questa come in tutte le altre categorie abbiamo giocato sempre sotto età senza mai sfigurare, tranne in una circostanza. Anche in questo caso, stagione molto positiva".

Torniamo alla prima squadra "Sono fiducioso, ma ad oggi non abbiamo la certezza su quello che potrà essere il budget. Appena lo sapremo, chiameremo direttore sportivo ed allenatore".

Già, Andreatini e Protti: resteranno?

"Hanno contratto. Ci incontreremo, butteremo giù idee e programmi e se questi combaceranno, ok. Stesso discorso vale per i giocatori. La società si è rimessa in moto e adesso la trafila è sempre la stessa: ds, mister, giocatori e settore giovanile".

C’è qualcuno che ha manifestato l’interesse a entrare in società, sia in qualità di sponsor che come figura di supporto?

"È proprio quello che stiamo cercando di fare in questi giorni. Ne abbiamo contattati di nuovi e ci stiamo confrontando con chi c’è già. Stiamo aspettando risposte, poi partiremo spediti. Ma bisogna attendere ancora un po’".

Uberto Frenquellucci