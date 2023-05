Fermana, Misuraca si gode la salvezza "È stata la stagione della mia rinascita"

"Dal punto di vista fisico è stata la stagione della mia rinascita. Non ho rimediato infortuni e ho potuto essere a disposizione per più di 30 gare. Ne avevo bisogno". Nell’intervista rilasciata qualche giorno fa al Messaggero Veneto, il centrocampista della Fermana Gianvito Misuraca (comunque di proprietà Pordenone) esprime tutta la riconoscenza a una società e una piazza che non è detto non possano comunque continuare ad essere nel suo destino di giocatore ritrovato, dopo le noie di natura muscolare che avevano inficiato la stagione precedente. Del resto, le 35 gare disputate in maglia gialloblù (impreziosite da 2 reti ed un assist) sono lì a testimoniarlo: "Ho trovato un bell’ambiente per esprimermi, una società nuova e ricca di entusiasmo, nonché un gruppo sano – ha proseguito –. Peccato non aver disputato i play off, ci è mancato qualcosa. Li avrei voluti giocare per provare ad essere ancora protagonista".

In più di un’occasione, durante questa stagione, il classe 1990 si è dimostrato decisivo nel fungere da equilibratore di un reparto che ha visto in capitan Giandonato ed il giovane e promettente Scorza i validissimi compagni che con lui hanno completato la cerniera della zona nevralgica. Poter contare sulle sue performance anche per il campionato venturo sarebbe veramente un bel colpo: "Ho ancora un anno di contratto con il Pordenone ed è presto per parlare di futuro. Ancora non penso a dove sarò il prossimo torneo. Intanto, mi godo l’epilogo di questo campionato". Settore Giovanile. Al 25° memorial CarliniOrselli, in corso di svolgimento, per la formazione Primavera della Fermana esordio con sconfitta maturata ai calci di rigore. Nel primo incontro del girone A infatti, disputato sul sintetico del Pelloni di Porto San Giorgio, i ragazzi allenati da Massimo Ciocci hanno impattato con i pari età della Cluentina per due reti a due (per i gialloblù, doppietta di Giuggioloni) finendo poi per soccombere ai tiri dal dischetto (2 a 4 il finale). La squadra canarina tornerà in campo mercoledì 10 maggio a San Severino (campo sportivo di via Soverchia, inizio 18), per sfidare la Settempeda. A seguire, il calendario prevede i match contro il Montefano (lunedì 15 alle 16, al Bruno Recchioni) ed Aurora Treia (mercoledì 17 alle 17,30, campo sportivo Capponi di Treia). Solo Fermana. L’associazione presieduta da Luigi ’Lillo’ Messineo, da sempre al fianco di società e squadra gialloblù, sarà presente con una propria postazione all’Eco Day del 14 maggio in viale Trento. Chi vorrà, potrà rinnovare il tesseramento, acquistare i tanti rinnovati gadget disponibili sia riconducibili alla Fermana che all’associazione stessa.

Uberto Frenquellucci