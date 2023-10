Fermana, Padella mette nel mirino l’Ancona

FERMO

Prosegue la preparazione della Fermana in vista della gara casalinga contro la Virtus Entella. La squadra di mister Protti, che in settimana è stato presentato di nuovo, scenderà in campo alle ore 14. Gianelli potrebbe tornare tra i convocati: l’ex Inter era out per infortunio dalla prima giornata contro la Carrarese. Il centrocampista potrebbe tornare a disposizione di Protti ma è da capire se gli sarà riservato qualche spezzone. Lavora con il mister solo da pochi giorni e rischiarlo non sarebbe opportuno vista la sua cronaca infortuni. In panchina si dovrebbe sedere anche Emanuele Padella. Dopo lo spavento di Pesaro, da giorni è tornato ad allenarsi. Solo lavoro differenziato però, quindi difficilmente sarà in campo. Si conta di recuperarlo quantomeno per il derby contro l’Ancona della settimana prossima e non "bruciarlo" nell’infrasettimanale contro l’Olbia. Intanto la Lega Pro ha ufficializzato le date e gli orari delle partite fino alla 19esima giornata, che si chiuderà il 23 dicembre. Dopo il derby contro l’Ancona di domenica 29 alle ore 20:45, la Fermana ripartirà da Pineto lunedì 6 novembre alle 20:45. In seguito ci sarà la trasferta a Sestri Levante di domenica 12 alle 18:30 per poi tornare al Recchioni contro l’Arezzo domenica 19 novembre alle 14. Il mese di novembre si chiuderà con la trasferta di Rimini in programma per sabato 25 alle 20:45. Le gare a dicembre saranno quattro, per poi ricominciare il 7 gennaio 2024, quando inizierà il girone di ritorno. Il 3 dicembre a Fermo arriverà l’attuale capolista Torres: fischio d’inizio alle ore 14. Una settimana più tardi la Fermana giocherà a Lucca, sempre alle 14 e poi ospiterà la Juventus Next Gen sabato 16 dicembre alle 16:15. Il girone di ritorno della Fermana si chiuderà sabato 23 dicembre alle ore 20:45 con la gara contro il Pescara all’Adriatico. Tornando al presente, la Fermana ha invitato al Recchioni per la gara contro la Virtus Entella tutti i settori giovanili della provincia fermana.

"Aprirsi al territorio e a tutte quelle forze giovani che possono andare ad alimentare la passione per i colori gialloblù. Questa la linea che la Fermana ha intenzione di perseguire e va proprio in questa direzione l’iniziativa, già lanciata negli anni passati, di aprire le porte del Bruno Recchioni ai settori giovanili della Provincia di Fermo". Anche nella conferenza stampa di mercoledì, è stato ribadito dal CdA come "la Fermana sia un bene di tutti, nessuno escluso". "La società ha invitato i settori giovanili del fermano allo stadio in occasione della gara Fermana - Virtus Entella con tutti i ragazzi, insieme ai loro accompagnatori, che saranno presenti in Tribuna Laterale est. L’obiettivo è quello di permettere loro di vivere una splendida giornata di sport professionistico ma anche quello di fare in modo che non sia una situazione occasionale ma che si appassionino a questi colori e a questa squadra che rappresenta il massimo riferimento calcistico della provincia di Fermo".

Filippo Rocchi