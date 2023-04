Fermana pronta per le meritate vacanze

Ancora un paio di sedute collegiali di allenamento, fissate per le giornate di domani e dopodomani sul manto erboso dello stadio Bruno Recchioni (assenti Giovanni Graziano, ancora febbricitante e l’attaccante Tiziano Tulissi, che al pari del centrocampista proprio all’ultimo ha dovuto rinunciare alla trasferta di Sassari a causa di un affaticamento muscolare), poi cena di fine stagione prima del classico rompete le righe ed arrivederci al pre ritiro di luglio. Questo il programma stilato da società e tecnico della Fermana per il breve termine, con i dirigenti che successivamente torneranno ad incontrarsi nelle stanze della sede di viale Trento, probabilmente già nel prossimo fine settimana.

Tanti i punti da discutere all’ordine del giorno, mentre la piazza freme per conoscere intenzioni ed impostazione della stagione a venire. Come ripartire? Da quali basi? Quali saranno i giocatori che proseguiranno la loro avventura in maglia gialloblù e chi, invece, partirà verso altri lidi? Domande che gli aficionados canarini si stanno ponendo, ritrovandosi negli abituali covi della tifoseria, ultimamente trasformati in luoghi di convivio ove festeggiare la permanenza della Fermana nella terza serie nazionale. Tifoseria che, c’è da giurarci, interverrà nel corso di almeno una delle due ultime sedute di allenamento della stagione al fine di omaggiare Protti ed i suoi ragazzi prima che questi raggiungano i rispettivi luoghi di residenza. Intanto manca l’ufficialità, ma l’inizio di playoff e playout potrebbe slittare a giovedì 11 maggio. E’ questa la data su cui la Lega Pro starebbe ragionando, ma si tratta di voci. Lo slittamento potrebbe essere reso nota giovedì prossimo quando consiglio di Lega Pro si riunirà in merito alle diverse squadre che rischiano delle penalizzazioni per mancati pagamenti di tasse e tributi.

Settore Giovanile. Era chiamata a fare l’impresa, la formazione Primavera di mister Massimo Ciocci, ma alla fine in quel di Gubbio a mantenere la categoria sono i pari età umbri, bravi e cinici nell’imporsi sui canarini con punteggio all’inglese. Eppure i gialloblù ci hanno provato sino alla fine, disputando un match tutto cuore e grinta, non riuscendo però a concretizzare le occasioni avute sia nel primo che nel secondo tempo. Un vero peccato, ma già l’anno prossimo si scenderà in campo per risalire e riprendersi un campionato che, in ogni caso e considerate prestazioni e le varie problematiche affrontate nel corso della stagione, è apparso essere pienamente nelle possibilità della Fermana.

Amichevole. Il lungo programma di incontri amichevoli svolte dalle rappresentative nazionali di Lega Pro, aggiunge una nuova data. Mercoledì 3 maggio infatti, con fischio d’inizio fissato alle ore 12, l’Under 16 azzurra guidata dal commissario tecnico Daniele Arrigoni sarà di scena allo stadio Bruno Recchioni di Fermo per giocare contro i pari età gialloblù della Fermana. Il ritrovo e l’allenamento di rifinitura della rappresentativa nazionale sono previsti per il giorno prima al "Firmum Village" di Fermo.

Uberto Frenquellucci