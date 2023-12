Fermana Protti: "Pronti a dare tutto"

Rosa contata ma tanto entusiasmo: così la Fermana si presenta allo stadio Porta Elisa per la sfida contro la Lucchese. Tante le assenze in casa gialloblù: dagli esclusi per scelte societarie (Calderoni, Laverone e Padella) agli infortunati e gli squalificati. Non ci sarà Misuraca per somma di ammonizioni completata nella gara casalinga contro la Torres. Assente anche Montini, per lo stesso problema per cui aveva saltato la gara contro i sardi, ma anche Paponi. L’attaccante, nella rifinitura al Recchioni, ha accusato un problema fisico ed è stato obbligato a dare forfait per la partita. Però c’è anche una buona notizia per mister Stefano Protti: infatti tra i convocati c’è Francesco Pistolesi, che nelle scorse ore era alle prese con un attacco febbrile. Il classe 2005 ha recuperato e dovrebbe anche partire titolare. Anche perché a sinistra, con Calderoni out, le scelte sono obbligate. La formazione dovrebbe essere quasi la stessa scesa in campo nell’ultima giornata. Furlanetto confermatissimo tra i pali, con il tridente difensivo formato da Spedalieri, Gasbarro e Santi. Sulla destra ci sarà Eleuteri, mentre nel mezzo dovrebbe tornare titolare capitan Giandonato, dopo il turno di riposo. Alla sua destra Scorza e alla sinistra al momento Pinzi appare in vantaggio su Fontana per prendere il posto di Misuraca. In attacco dovrebbe essere confermata la coppia Tilli-Semprini, che tanto aveva fatto bene nel pareggio contro Fischnaller e compagni. Tra i convocati torna anche Manuel Vessella, figlio di Leandro, ormai ex responsabile del settore giovanile della Fermana. Il figlio d’arte era stato escluso da quando Andreatini era tornato a ricoprire il ruolo di ds. Ha saltato le gare contro Arezzo, Rimini e Torres, per poi tornare come gli altri due giocatori che erano stati messi da parte, Fort e Grassi, reintegrati nelle scorse partite. Alla vigilia della partita, ai microfoni del club ha parlato mister Protti: "Noi abbiamo fatto la nostra normale settimana con tanto entusiasmo e voglia di fare una buona partita. Peccato per le tante defezioni che abbiamo. Non è il massimo della vita, ma undici da mettere in campo e qualcuno da far entrare lo troviamo. La Lucchese ha un organico importante, sia in campo che in panchina, e con i cinque cambi è un fattore importante. Mercoledì contro la Juve Next Gen hanno fatto una buona partita. Davanti al proprio pubblico vorranno ovviamente batterci". Passando alla Fermana: "La squadra è presente, nonostante tutti i problemi. Abbiamo la testa libera perché abbiamo lavorato bene, poi vedremo quello che riusciremo a fare a Lucca. Sicuramente faremo una partita gagliarda: dall’inizio alla fine ce la metteremo tutta, anche per rispettare quelli che ci verranno a vedere perché ci teniamo moltissimo".

Filippo Rocchi