Fermana sempre in vendita Due cordate interessate

Caldo, caldissimo il weekend che attende il fermano e ovviamente anche la Fermana con tante voci e indiscrezioni che viaggiano nell’etere. Non ultima, pubblicata dal portale lacasadic.com, di una proposta di acquisto del 60% delle quote della Fermana pervenuta in società da parte dell’imprenditore edile Nicola Di Matteo. Un fulmine a ciel sereno da parte di un imprenditore che ha già avuto esperienze nel calcio sia a Grosseto che a Mantova ed è stato vicino anche all’acquisizione del Teramo, un paio di stagioni fa. Un’opzione che si va ad aggiungere agli altri dialoghi intrapresi dalla società canarina che starebbe valutando con grande attenzione tutte queste situazioni, seguendo il classico "mantra" di sempre: non si vende ai soliti avventurieri ma a persone che vogliono dare un futuro alla Fermana. Società chiusa nel suo silenzio, proprio per non ostacolare le manifestazioni di interesse (ce ne sarebbe anche un’altra, giunta di recente) e soprattutto per mantenere il cosiddetto patto di riservatezza. E’ chiaro che molto sta bollendo in pentola senza dubbio e che la società si è presa qualche giorno in più per valutare nel migliore dei modi la situazione e organizzarsi al meglio, con la possibilità (per nulla trascurabile, anzi) di proseguire con il medesimo management e con il ben noto taglio del budget già conosciuto da tempo indicato in circa l 30%. Insomma ore calde e quasi certamente ultimissime ore di silenzio perché questa settimana è obbligatoriamente quella delle novità, quella della presa di coscienza piena di quello che ci sarà nel futuro immediato della Fermana.

Tiene banco nel frattempo la questione tecnica che va comunque avanti, al netto delle possibili news societarie che sono attese a breve. Si discute molto della questione legata a mister Stefano Protti: proprio lui lo scorso anno firmò un accordo di un anno con rinnovo automatico in caso di salvezza (ottenuta poi alla grande, con largo anticipo) ad una cifra già fissata. Ora si riparte da quella posizione, indubbiamente ma è chiaro che, con il modificarsi di alcune situazioni importanti, non ultima proprio la questione budget, le riflessioni siano in corso. Ripartire con un gruppo molto più giovane, una manciata di over con qualche incognita di troppo forse ha alimentato dei dubbi magari nel tecnico romagnolo. E da qui le riflessioni del tecnico e il confronto continuo con la società per trovare un punto di incontro e di intesa e valutare dunque la situazione e come partire, nel caso ce ne fosse la reale volontà da parte di entrambe le componenti in causa. Da valutare anche altre situazioni come quella del direttore sportivo Andreatini e anche del raduno e della preparazione. Insomma i nodi da sciogliere in questo momento non mancano affatto.