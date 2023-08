Fermana, serve l’attacco E c’è il sogno Calderoni

Finalmente è arrivata l’ufficialità della firma di Nicola Borghetto: venerdì mattina si attendeva l’ok per il deposito del contratto che è avvenuto intorno alle 11. Portiere che dunque nell’amichevole di oggi alle 18 contro l’Elpidiense Cascinare potrà essere in campo. Vero che si allena con i gialloblù già dal ritiro di Sefro, ma la sua ultima partita ufficiale è stata l’ultima della scorsa stagione. In mezzo nessuna amichevole dato che non aveva ancora firmato fino a martedì mattina.

Restando sul lato mercato, con l’affare Volpe definitivamente saltato, si continua a lavorare per gli attaccanti, ma anche per la fascia sinistra. Per il 3-5-2 di mister Bruniera (nella foto) serve un esterno affidabile per la categoria, con il canterano classe 2005 Pistolesi per far rifiatare. Il nuovo nome in casa Fermana (e un po’ il sogno) è quello di Marco Calderoni. Fino a due stagioni fa in Serie A con il Lecce, ora ai margini del progetto tecnico del Cesena. Si stanno valutando diversi profili e nella lista c’è anche lui, ma al momento è forte la concorrenza del Catania. Oggi sarà una giornata decisiva per capire quale sarà la strategia dei rossoblù nei suoi confronti. Qualora dovessero optare per altre strade, la Fermana ci proverà: operazione molto difficile (solita questione dell’indice di liquidità) ma non impossibile. Vedremo se ci sarà la possibilità. Intanto la Carrarese, che ospiterà la Fermana alla prima giornata di questo campionato, ha annunciato l’arrivo di Matteo Di Gennaro, protagonista della promozione in Serie B della FeralpiSalò.

Inoltre emergono altri dettagli sull’ormai famigerato summit di lunedì scorso. Uno dei motivi principali dello ’scontro’ è stata la questione del segretario generale. Al centro la figura di Antonio Pagliuca, che nel corso dell’estate ha già dato le dimissioni ma che al momento ricopre ancora quel ruolo. A trattenerlo è stato l’amministratore unico Vinicio Scheggia. Alle porte ormai da mesi c’è Marusia Giannini, già segretaria in Lega Pro con il San Marino e profilo apprezzato all’interno della sede. Lunedì è in programma la consegna ufficiale dell’organigramma societario per la stagione 20232024, ma la questione del segretario potrebbe protrarsi più a lungo rispetto alla scadenza.

Una prima decisione sulla questione arriverà lunedì pomeriggio. Una delle opzioni più papabili è quella del doppio segretario, uno sportivo, che si occupa dei tesseramenti dei giocatori, e uno amministrativo, addetto ai biglietti, alla contabilità, alla gestione delle trasferte ecc. La consegna dell’organigramma andrà anche a mettere ordine all’interno di Casa Fermana dopo un’estate confusionaria. Tutto pronto per la presentazione di lunedì a piazzale Azzolino. Con il mercato aperto e una rosa ancora in allestimento, è stata fatta la lista dei giocatori che ci saranno ma difficilmente si vedranno tutti quelli che faranno parte della Fermana nella stagione alle porte. Occasione anche per presentare le tre nuove maglie, già arrivate in sede. Per il main sponsor non è ancora dato sapere chi sarà, ma gli accordi sono in definizione. Invece nel retro della maglia ci sarà CLINICALab come nella scorsa stagione.

