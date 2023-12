Fermana, settimana decisiva in campo e fuori

Tornati domenica dopo il pareggio contro la Lucchese, nessun giorno di riposo per i ragazzi di Protti che sono subito tornati ad allenarsi nel pomeriggio di lunedì. La tenuta mentale dei gialloblù in Toscana è stata ottima e l’allenatore vuole continuare a martellare su quello. Le risposte che ha ricevuto sono ottime, e dal canto suo ha scoperto di poter contare su elementi su cui fare affidamento anche in difficoltà, come nella scorsa trasferta. A Protti va il merito di aver superato alcuni suoi "dogmi" che aveva imposto nell’anno passato. Non c’è solo il 4-3-3 per la Fermana e non si deve per forza avere sempre il pallino del gioco. Si vede come il mister sotto questo punto di vista sia maturato parecchio, anche capendo il momento della squadra. Sperimenta cambiando spesso modulo, spesso azzeccando anche il più adatto rispetto al momento della partita, e lascia anche giocare gli avversari. Per esempio, contro la Lucchese, i gialloblù spesso hanno lasciato la manovra agli avversari facendogli trovare parecchio spazio a centrocampo. Il tridente Scorza-Fontana-Pinzi retrocedeva quasi fino a comporre una mega linea difensiva con Gasbarro e compagni. Certo non sarà bellissimo da vedere e qualche coronaria ai tifosi salterà, ma al momento sembra l’assetto più efficace. Gialloblù subito in campo anche perché domenica al Recchioni arriva la Juve Next Gen, sfida fondamentale in ottica salvezza. I bianconeri solo al momento a +6 sulla Fermana, a pari punti con la SPAL penultima, ma devono recuperare una partita contro la Virtus Entella.

Se in campo si lavora, fuori ancora di più. Si continua a lavorare incessantemente per l’ormai famigerata scadenza del 16 dicembre. Ricostruendo la situazione, entro questa data va saldata la seconda tranche degli stipendi dei giocatori. La scadenza è federale, perciò, se non dovesse veni rispettata, il rischio di deferimento e penalizzazione in classifica sarebbe altissimo se non certo. Lo scenario che al momento appare più plausibile è che quei pagamenti dovranno essere coperti dalla proprietà attuale. Nessuna delle due cordate ha fatto un passo verso una copertura di essi facendo intendere che per almeno questa scadenza se la dovranno vedere i Simoni. Continua comunque il lavoro sul piano di cercare nuovi investitori o di gente pronta a rilevare quote, ma l’attenzione è comprensibilmente solo verso la scadenza federale.

Filippo Rocchi