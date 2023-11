Fermana, si cambia registro. La rivoluzione di Andreatini

Da poco nelle sale è uscito il nuovo capitolo della saga Hunger Games. Nell’universo del film, vengono istituiti gli Hunger Games dopo una rivolta dei distretti come atto di forza per non farli più ribellare. E quello che è successo nelle ultime ore in casa Fermana appare molto simile, ma con molto meno budget economico rispetto alla pellicola. In questo caso, a fare l’atto di forza "dimostrativo" è stato il direttore sportivo dei gialloblù Massimo Andreatini. Nel giorno del suo compleanno, ieri, il "regalo" l’ha fatto a Emanuele Padella, Lorenzo Laverone e Marco Calderoni, comunicandogli davanti a tutta la squadra prima della seduta d’allenamento che non fanno più parte del progetto tecnico. Tutto nasce da quanto successo martedì. Andreatini ha convocato uno a uno tutti i giocatori nella sede di Viale Trento. L’argomento della discussione era capire chi crede ancora nella salvezza della Fermana e chi no, provando a vedere se la squadra ha ancora gli attributi. Paradossalmente, l’unico che li ha mostrati è stato Misuraca, con quell’esultanza polemica contro l’Arezzo. Il ds, proprio con il centrocampista a fianco, lo aveva detto in conferenza: "Chi non ci crede, in qualsiasi situazione e con qualsiasi pedigree, va fuori. Qualcuno deve cambiare registro, altrimenti cambiamo noi".

E infatti la direzione è quella. Già dalla prima lista dei convocati dal suo ritorno, quella contro l’Arezzo, in tre erano rimasti fuori per questo motivo: Fort, Vessella e Grassi, quest’ultimo poi reintegrato per la trasferta di Rimini. Ora gli indiziati speciali sono i già citati, che a quella riunione in sede non si sono mai presentati. Andreatini se l’è legata al dito e il giorno dopo, mercoledì, ha convocato tutti a centrocampo comunicando ai tre di non far più parte del progetto tecnico. Tutti hanno spiegato le proprie ragioni ma il direttore sportivo non si è mosso dalla sua posizione. La filosofia è chiara: "Io sono la società, se ti chiamo devi venire". Per il momento rimangono in rosa e continueranno ad allenarsi con la squadra. Anche se, per la partita, la tribuna sembra la via. Da capire se un’eventuale rescissione arriverebbe in tempi brevi, se più tardi o se mai arriverà. Resta il fatto che la Fermana, in vista del mercato di gennaio, che dovrà essere per forza di cose una manna dal cielo, deve fare spazio salariale. E può farlo solo rescindendo i contratti di tutti quei giocatori che non sono funzionali al progetto. Visti i risultati, viene da dire che ne sono parecchi. Anche se i primi nomi a cui si poteva pensare certamente non erano quelli di Padella, Laverone e Calderoni dato che hanno giocato parecchio finora. Comunque rimane un gesto fortissimo, specialmente perchè tutto fatto alla luce del sole e davanti al gruppo squadra, ribadendo che nessuno è sicuro a prescindere del proprio posto e che serve una reazione forte di tutti.

Filippo Rocchi