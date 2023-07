Fermana, società al lavoro "Parleranno i risultati"

Non ci novità sostanziali ma si continua a lavorare sottotraccia. In estrema sintesi è questo il messaggio che la Fermana ha voluto lanciare nella giornata di ieri dalle colonne del proprio sito con una nota ufficiale, nella quale vengono riportate con virgolettato le parole dell’amministratore unico Vinicio Scheggia. "La Fermana – dice – in questo momento sta lavorando sotto traccia nel pieno rispetto del patto di riservatezza stipulato con la parte interessata alla società". Insomma il riferimento è al patto di riservatezza stipulato con la cordata laziale rappresentata dall’avvocato Andrea Gianni con la quale lo stesso Vinicio Scheggia e la famiglia Simoni avevano avuto un primo formale approccio lo alla fine di giugno. Un confronto dal quale era nato un patto di riservatezza, come si usa fare di solito durante una trattativa, per evitare le classiche fughe di notizie che potrebbero intralciare proprio la trattativa. Voci più disperate si sono susseguite: dalla mancanza di forza economica degli acquirenti, ad una scarsa volontà di cedere la Fermana. Ma di reale e concreto, ma soprattutto di ufficiale, ancora nulla e quindi tutto ancora sul piatto. Come d’altra parte lo stesso Scheggia conferma nella seconda parte del messaggio. "In attesa di una svolta concreta nella trattativa la società ha scelto dunque questa linea di condotta, rispettando al massimo le linee guida già citate". La scelta dunque è non far uscire nulla in questa fase, non esporsi a proclami o dichiarazioni rispettando appunto il patto di riservatezza stipulato, nell’attesa che si sblocchi la situazione. L’auspicio è che avvenga nel breve volgere di pochi giorni perché il tempo scorre e la programmazione deve andare avanti. "Una volta arrivata la decisione sarà premura della società comunicarne l’esito ai tifosi e alla stampa, nel pieno rispetto dei ruoli". Tifosi e ambiente che saranno dunque informati tempestivamente ma che vivono una fase di apprensione. Apprensione anche da parte dei tifosi più accesi che hanno posto in evidenza la loro preoccupazione con uno striscione posto in bella evidenza in cui si sottolinei come Fermo meriti rispetto. Fase delicata dunque nella quale si devono attendere sviluppi in ambito societario per poi programmare, in un modo o in un altro, la nuova stagione dal punto di vista organizzativo ma anche tecnico.